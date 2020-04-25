Орешкин заявил, что из-за коронавируса мир переживает сильнейший кризис впервые со времен Второй мировой войны

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, заявил 25 апреля помощник президента РФ Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».



По словам Орешкина, у кризиса три ключевые особенности. «Первое – это синхронность. Он, на самом деле, влияет практически на все страны мира. Второе – это быстрота, мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени», - сказал Орешкин. - Ну и, конечно, третий – это глубина, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 годов, по сути, это кризис таких объемов впервые со Времен второй мировой войны».

