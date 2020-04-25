Инфекционисты: Россия выйдет на плато по коронавирусу к концу мая или июне

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато по коронавирусу к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус «скоро пойдет на спад», и призвал россиян набраться терпения, пишет РБК 25 апреля.

«Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации», — уверен Сапронов.

Его коллега — инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев — считает, что на плато страна выберется лишь летом, когда число госпитализированных за день будет равняться числу выписанных из стационара или когда общее число заболевших будет равняться числу выздоровевших. Поэтому ждать выхода на плато стоит не раньше начала июня.