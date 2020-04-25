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25.04.2020 11:49
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Инфекционисты: Россия выйдет на плато по коронавирусу к концу мая или июне

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато по коронавирусу к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус «скоро пойдет на спад», и призвал россиян набраться терпения, пишет РБК 25 апреля.

«Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации», — уверен Сапронов.

Его коллега — инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев — считает, что на плато страна выберется лишь летом, когда число госпитализированных за день будет равняться числу выписанных из стационара или когда общее число заболевших будет равняться числу выздоровевших. Поэтому ждать выхода на плато стоит не раньше начала июня.

Ранее со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову сообщалось, что ограничения из-за COVID-19 начнут ослаблять после майских праздников, после 10–12 мая. А второй волны заболевания осенью не ждут.

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Комментарии (10)

Mithra
Как просто стали подхватывать какие-то странные термины и тиражироваться в массы - то некая "самоизоляция" стала встречаться повсеместно, долгое время никак не прописанная ни в каких правовых актах, то "социальная дистанция в 2 метра", то теперь появилось некое "плато", которое, похоже, пришло на смену "пику" заболеваемости. Какое богатое образное мышление у чиновников. Наверное, скоро появятся такие понятия как пологий уклон заболеваемости, лавина вируса, самовнимательнопредохраняемость, абсолютно соблюдение вмаскучихаемости и пр.
Mozg
Им так, похоже, понравилось, что на плато не выйдут раньше 2022года
Котямотя
Я уже столько раз слышу про выходы на плато в разные даты что полагаю что его вообще не существует
Просто в один день говорят- вчера мы вышли на плато, завтра можно в парикмахерскую
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