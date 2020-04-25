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25.04.2020 10:52
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Петербургские пенсионерки отдали телефонным мошенникам 2,5 млн рублей за «безопасность» банковских счетов

Обманывающие петербургских пенсионерок мошенники стали миллионерами после телефонных разговоров с двумя пожилыми горожанками. В результате пары звонков они заполучили 2,5 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, накануне с заявлениями о мошенничестве в полицию почти одновременно обратились 71-летняя и 72-летняя петербурженки.

По словам первой, днем ранее на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что с ее карты пытались похитить деньги. Для того, чтобы в будущем этого избежать, их необходимо перевести на другой счет, продиктовав код из смс-сообщения. Пенсионерка последовала совету мошенника, назвала ему цифры, после чего у нее списался миллион рублей.

Вторая пожилая дама после телефонного разговора лишилась более 1,5 млн рублей. Никаких паролей она не диктовала. Мошенник просто убедил ее перевести ему деньги, после чего она сама сняла в трех банкоматах разные суммы и отправила преступнику.

Как сообщили в ГУ МВД, полицией приняты меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Ранее большое количество заявлений от обманутых мошенниками пенсионеров побудило петербургскую полицию сделать массовую рассылку с предостережениями.

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Комментарии (5)

ObserverCl
Так много мошеннических краж.!!! Очевидно же уже, что такая система небезопасна. Слишком технически легко можно списывать большие суммы. Так не должно быть в принципе. Такая лёгкость и удобство перевода денег оборачивается недопустимыми потерями. Зачем тогда это надо? Лучше бы тогда уж было менее удобно, но безопасно. Зачем нужна такая услуга, как перевод по СМС сотен тысяч рублей.? Сберегательные счета вообще не должны обслуживаться по СМС, только карточки. Для онлайн оплат, переводов людям и платежей в магазинах достаточно лимита в несколько десятков тысяч. Большие суммы должны переводиться только при очном присутствии человека.
Так много мошеннических краж.!!! А где же наша полиция?. Вся их могучая система с миллионами сотрудников, с техникой, полномочиями бессильна против группы подонков с телефонами. Чем они занимаются?
Ольга Павлова
Всего- то надо по нескольким телевизионным каналам, желательно с сериалами, вместо рекламы, прокрутить ролик с предупреждениями ( один- два дня)! Но этого не делают, значит, это кому- то нужно!
Иван Оклахома
Обманутые дамы одного возраста с Валентиной Ивановной
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