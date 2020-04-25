Петербургские пенсионерки отдали телефонным мошенникам 2,5 млн рублей за «безопасность» банковских счетов

Обманывающие петербургских пенсионерок мошенники стали миллионерами после телефонных разговоров с двумя пожилыми горожанками. В результате пары звонков они заполучили 2,5 млн рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, накануне с заявлениями о мошенничестве в полицию почти одновременно обратились 71-летняя и 72-летняя петербурженки.

По словам первой, днем ранее на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что с ее карты пытались похитить деньги. Для того, чтобы в будущем этого избежать, их необходимо перевести на другой счет, продиктовав код из смс-сообщения. Пенсионерка последовала совету мошенника, назвала ему цифры, после чего у нее списался миллион рублей.