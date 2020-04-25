Петербургские пенсионерки отдали телефонным мошенникам 2,5 млн рублей за «безопасность» банковских счетов
Обманывающие петербургских пенсионерок мошенники стали миллионерами после телефонных разговоров с двумя пожилыми горожанками. В результате пары звонков они заполучили 2,5 млн рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, накануне с заявлениями о мошенничестве в полицию почти одновременно обратились 71-летняя и 72-летняя петербурженки.
По словам первой, днем ранее на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что с ее карты пытались похитить деньги. Для того, чтобы в будущем этого избежать, их необходимо перевести на другой счет, продиктовав код из смс-сообщения. Пенсионерка последовала совету мошенника, назвала ему цифры, после чего у нее списался миллион рублей.
Вторая пожилая дама после телефонного разговора лишилась более 1,5 млн рублей. Никаких паролей она не диктовала. Мошенник просто убедил ее перевести ему деньги, после чего она сама сняла в трех банкоматах разные суммы и отправила преступнику.
Как сообщили в ГУ МВД, полицией приняты меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.
Ранее большое количество заявлений от обманутых мошенниками пенсионеров побудило петербургскую полицию сделать массовую рассылку с предостережениями.