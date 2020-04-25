Видеоконференцию стран G20 отменили из-за спора США и Китая

По словам собеседника газеты, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о ранних действиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 (по данным Университета Джонса Хопкинса, на 7:30 мск 25 апреля число жертв заболевания во всем мире выросло до 195 тыс.; в США умерло более 51 тыс. человек). Пекин, в свою очередь, отказался обсуждать расследование деятельности организации, утверждает источник.

Видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была пройти в пятницу, 24 апреля, была отложена в последнюю минуту из-за спора США и Китая по поводу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 25 апреля сообщает РБК со ссылкой на источник The South China Morning Post.

«Таким образом, конференция была прервана в последнюю минуту», — заявил собеседник газеты, но не исключил, что стороны могут в дальнейшем прийти к компромиссу в отношении ВОЗ либо договориться насчет формулировок, касающихся организации, в итоговом коммюнике.



Как отмечает SCMP, о планах провести вторую видеоконференцию с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина официально не сообщалось. В оргкомитете G20 на запрос издания не ответили.



24 апреля к онлайн-встрече, посвященной разработке безопасных и эффективных тестов и вакцин для диагностики, профилактики и лечения COVID-19, присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Однако ряд стран, в том числе США, Китай, Индия и Россия, в ней не участвовали, пишет Reuters.



Представитель США в G20 ранее сообщил агентству, что Штаты не будут принимать участие в конференции. При этом он подчеркнул, что сомнений в заинтересованности Вашингтона в вопросах глобального здравоохранения, в том числе в ситуации с коронавирусом, быть не должно. В то же время он заявил, что американская сторона обеспокоена деятельностью ВОЗ, «учитывая, что ее серьезные неудачи помогли разжечь нынешнюю пандемию».