Видеоконференцию стран G20 отменили из-за спора США и Китая

Видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была пройти в пятницу, 24 апреля, была отложена в последнюю минуту из-за спора США и Китая по поводу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 25 апреля сообщает РБК со ссылкой на источник The South China Morning Post.
По словам собеседника газеты, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о ранних действиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 (по данным Университета Джонса Хопкинса, на 7:30 мск 25 апреля число жертв заболевания во всем мире выросло до 195 тыс.; в США умерло более 51 тыс. человек). Пекин, в свою очередь, отказался обсуждать расследование деятельности организации, утверждает источник.
«Таким образом, конференция была прервана в последнюю минуту», — заявил собеседник газеты, но не исключил, что стороны могут в дальнейшем прийти к компромиссу в отношении ВОЗ либо договориться насчет формулировок, касающихся организации, в итоговом коммюнике.
Как отмечает SCMP, о планах провести вторую видеоконференцию с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина официально не сообщалось. В оргкомитете G20 на запрос издания не ответили.
24 апреля к онлайн-встрече, посвященной разработке безопасных и эффективных тестов и вакцин для диагностики, профилактики и лечения COVID-19, присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Однако ряд стран, в том числе США, Китай, Индия и Россия, в ней не участвовали, пишет Reuters.
Представитель США в G20 ранее сообщил агентству, что Штаты не будут принимать участие в конференции. При этом он подчеркнул, что сомнений в заинтересованности Вашингтона в вопросах глобального здравоохранения, в том числе в ситуации с коронавирусом, быть не должно. В то же время он заявил, что американская сторона обеспокоена деятельностью ВОЗ, «учитывая, что ее серьезные неудачи помогли разжечь нынешнюю пандемию».