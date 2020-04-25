В Латвии после драки возбудили дело о нарушении дистанции. Штраф — до 2 тысяч евро

Выяснение отношений на кулаках в разгар пандемии может больно ударить по кошельку в Латвии. Драчунов теперь привлекают не только за мелкое хулиганство, но и за игнорирование запретов при чрезвычайной ситуации.



Как сообщает издание Delfi 24 апреля, делом за нарушение дистанции полиция дополнила административное производство о мелком хулиганстве после стычки молодых людей в латвийской Слампе.



Сотрудники изучили видео и насчитали больше пяти участников, что противоречит действующей установке «больше двух не собираться». Драчуны установлены, их ждут в отделе.

