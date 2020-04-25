В Латвии после драки возбудили дело о нарушении дистанции. Штраф — до 2 тысяч евро
Выяснение отношений на кулаках в разгар пандемии может больно ударить по кошельку в Латвии. Драчунов теперь привлекают не только за мелкое хулиганство, но и за игнорирование запретов при чрезвычайной ситуации.
Как сообщает издание Delfi 24 апреля, делом за нарушение дистанции полиция дополнила административное производство о мелком хулиганстве после стычки молодых людей в латвийской Слампе.
Сотрудники изучили видео и насчитали больше пяти участников, что противоречит действующей установке «больше двух не собираться». Драчуны установлены, их ждут в отделе.
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса действует в стране с 12 марта. Среди прочих ограничений, латвийцам запрещено собираться больше двух человек, за исключением членов одной семьи или коллег по работе. Допустимая дистанция составляет два метра. За нарушение ограничений или запретов, установленных на время ЧС, для граждан предусмотрен штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.
В республике выявлено 784 случая заболевания, 12 человек скончались.