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24.04.2020 21:14
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Кипяток «Теплосети» прорвался в сток «Водоканала» и обварил рыб в Славянке

Коммунальную аварию на сетях горячего водоснабжения устраняют в Невском районе Петербурга 24 апреля. Последствия на себе ощутили обитатели реки Славянки.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Как сообщил Северо-Западный Росприроднадзор, многострадальная Славянка привлекла внимание петербуржцев мутью, которая расползалась неподалёку от устья. Выехавшие на место инспекторы заметили не только пятно, но и поднимавшийся над водой пар, запах канализации также не оставил их равнодушными.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Источником оказался прорыв теплосети на Шлиссельбургском проспекте. Кипяток хлынул в Славянку через дождевой выпуск Водоканала. «Теплосеть» занимается диагностикой и организует работы по ликвидации аварии. После получения официальной информации от предприятий Росприроднадзор собирается принять процессуальное решение.

Претензии Водоканалу департамент предъявляет не впервые. В 2013 году через выпуск, который находится на балансе предприятия, в Славянку были сброшены сточные воды, ущерб от них составил 18,5 млн. Очередное загрязнение зафиксировали в октябре 2018 года. Тогда в реке гибла рыба, а Водоканал объяснил, что водоём страдает из-за РЖД и колонии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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