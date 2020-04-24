В Смольном рассказали, как родителям забрать школьников на каникулы уже в апреле

«Завершить учебный год заранее невозможно. Он будет в любом случае заканчиваться 22 мая. Но учебная программа этого года закончится уже в апреле. По итогам апреля могут быть выставлены оценки, и если родители напишут соответствующее заявление, то они могут забрать ребят и либо оставаться дома, либо ехать на дачу, потому что режим самоизоляции в квартире достаточно тяжело переносить», — рассказала она 24 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что завершить учебный год заранее невозможно. Но учебная программа закончится до конца апреля.

Она рассказала, что директора школ уже общаются с родителями, и есть понимание, что очень большое количество семей такой возможностью воспользуются.

Ранее было объявлено, что из-за пандемии коронавируса петербургские школьники смогут завершить обучение и пройти аттестацию до окончания четвёртой четверти.