У инспекторов ГИБДД в Большеулуйском районе Красноярского края появилась неординарная помощница — пернатая. К ней уже настолько привыкли, что даже дали имя.



О необычном сотрудничестве инспекторов ГИБДД МО МВД России «Большеулуйское» и лесной птицы рассказали 24 апреля в группе ГУ МВД России по Красноярскому краю в »ВКонтакте». «Самка глухаря ежедневно к 5 утра приходит на пост к сотрудникам Госавтоинспекции и помогает им в несении службы», — говорится в сообщении.

На видео видно, что птица даже позволяет инспекторам себя осторожно погладить. Полицейские «уже настолько привыкли к своей пернатой помощнице», что дали ей имя — Надежда.