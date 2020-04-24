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24.04.2020 19:27
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Каждый день на пост ГИБДД в красноярском селе приходит пернатая Надежда

У инспекторов ГИБДД в Большеулуйском районе Красноярского края появилась неординарная помощница — пернатая. К ней уже настолько привыкли, что даже дали имя.

О необычном сотрудничестве инспекторов ГИБДД МО МВД России «Большеулуйское» и лесной птицы рассказали 24 апреля в группе ГУ МВД России по Красноярскому краю в »ВКонтакте». «Самка глухаря ежедневно к 5 утра приходит на пост к сотрудникам Госавтоинспекции и помогает им в несении службы», — говорится в сообщении.

На видео видно, что птица даже позволяет инспекторам себя осторожно погладить. Полицейские «уже настолько привыкли к своей пернатой помощнице», что дали ей имя — Надежда.

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Комментарии (1)

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