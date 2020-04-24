На Украине подала в отставку языковой омбудсмен

Уполномоченная по защите государственного языка на Украине Татьяна Монахова подала в отставку. Об этом она сообщила в своем Facebook-аккаунте.



«Всегда выполняла правило Рузвельта: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». И надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются», — написала она.

В интервью изданию Opinion Монахова пояснила, что за время ее работы власти так и не создали секретариат омбудсмена. Согласно закону, он является юридическим лицом, однако порядок его оформления и статус не оговариваются в документах. Из-за этого казначейство так и не выделило финансирование, а омбудсмен не смогла создать штатное расписание секретариата из-за отсутствия в нем руководства.

