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24.04.2020 18:45
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На Украине подала в отставку языковой омбудсмен

Уполномоченная по защите государственного языка на Украине Татьяна Монахова подала в отставку. Об этом она сообщила в своем Facebook-аккаунте.

«Всегда выполняла правило Рузвельта: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». И надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются», — написала она.

В интервью изданию Opinion Монахова пояснила, что за время ее работы власти так и не создали секретариат омбудсмена. Согласно закону, он является юридическим лицом, однако порядок его оформления и статус не оговариваются в документах. Из-за этого казначейство так и не выделило финансирование, а омбудсмен не смогла создать штатное расписание секретариата из-за отсутствия в нем руководства.

Монахова добавила, что не получала зарплату и почти полгода тратила собственные средства на поездки в Киев и съем жилья. В служебном жилье ей было отказано. В общей сложности за время работы она потратила около 30 тыс. гривен (почти $ 1,1 тыс.) из своего бюджета.

Татьяна Монахова была назначена уполномоченным по защите государственного языка 27 ноября 2019 года. Согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», задачами языкового омбудсмена является защита языка, контроль за получением информации и услуг на государственном языке и устранение препятствий и ограничений при пользовании государственным языком для граждан страны.

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Комментарии (1)

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