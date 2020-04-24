Вице-губернатор Владимир Кириллов самоизолировался на даче, не дожидаясь майских праздников

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, которому в августе исполнится 65 лет, сообщил, что раньше других петербуржцев открыл дачный сезон и начал работать со своей дачи.



«Я вот нахожусь сегодня на даче. Тоже самоизолирован. И, в общем-то, я работаю. Но все равно нахожусь на даче», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 24 апреля.

Он отметил, что не будет нарушением для петербуржцев в возрасте переместиться на дачные участки. И по его мнению, это даже пойдет им на пользу.