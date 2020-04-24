Нашла куда клевать: житель Купчино на самоизоляции снял «кино», как ворона прогнала кота
Пока люди сидят по домам, животные захватывают города. Чем ещё заняться на самоизоляции, как не наблюдением за котом-неудачником на соседнем дереве?
Противостояние кота и вороны 24 апреля снял на видео подписчик группы «Новости Купчино» «ВКонтакте» Тимофей. Схватка развернулась на дереве у детского сада на Стрельбищенской улице, 8. Рыжий кот, видимо, решил осмотреть гнездо, но ошибся направлением. Дальше возникли проблемы с тем, как слезать на землю. Кота заметила ворона и применила имеющийся в наличии арсенал. «Задолбили клювом зад», — так описывает стратегию птицы автор видео.
В итоге котейка «проиграл» и спустился на землю. Последние кадры дают понять, что недостатка в пропитании он не испытывает.
В комментариях подписчик Дмитрий прислал похожее видео из Колпинского района. «Какое-то котово-воронье обострение», — комментирует он.
Отметим, что некоторые птицы в Петербурге уже начали выводить потомство. «Фонтанка» рассказывала о белых аистах, вернувшихся в гнёзда, и об утке, обосновавшейся под окнами главного здания Ботанического сада (ей, кстати, тоже угрожают уличные коты). Впрочем, хотя на наши улицы уже выходят бобры и нутрии, до британского городка Лландидно, захваченного горными козлами, нам далеко.