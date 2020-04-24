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24.04.2020 16:42
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Нашла куда клевать: житель Купчино на самоизоляции снял «кино», как ворона прогнала кота

Пока люди сидят по домам, животные захватывают города. Чем ещё заняться на самоизоляции, как не наблюдением за котом-неудачником на соседнем дереве?

Противостояние кота и вороны 24 апреля снял на видео подписчик группы «Новости Купчино» «ВКонтакте» Тимофей. Схватка развернулась на дереве у детского сада на Стрельбищенской улице, 8. Рыжий кот, видимо, решил осмотреть гнездо, но ошибся направлением. Дальше возникли проблемы с тем, как слезать на землю. Кота заметила ворона и применила имеющийся в наличии арсенал. «Задолбили клювом зад», — так описывает стратегию птицы автор видео.

В итоге котейка «проиграл» и спустился на землю. Последние кадры дают понять, что недостатка в пропитании он не испытывает.

В комментариях подписчик Дмитрий прислал похожее видео из Колпинского района. «Какое-то котово-воронье обострение», — комментирует он.

Отметим, что некоторые птицы в Петербурге уже начали выводить потомство. «Фонтанка» рассказывала о белых аистах, вернувшихся в гнёзда, и об утке, обосновавшейся под окнами главного здания Ботанического сада (ей, кстати, тоже угрожают уличные коты). Впрочем, хотя на наши улицы уже выходят бобры и нутрии, до британского городка Лландидно, захваченного горными козлами, нам далеко.

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Комментарии (5)

hal9000
Ворона орет наверно-Я же Мать..Мать с ребенком..ану пошел вон отсюда..я Мать..я имею право клевать
260638651
Это видео нужно смотреть всем, кто считает, что котов с деревьев нужно как-то "спасать".
260736921
а у нас во дворе.... отважный кот прогнал громадного (сравнительно) баклана. Повадившегося угощаться из кормушек уличных котов.
Бакланов, размером с гуся, к нам давно не залетало. "И вот ..опять" - как говорил наш незабвенный Виктор Степанович...
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