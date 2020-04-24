Пока люди сидят по домам, животные захватывают города. Чем ещё заняться на самоизоляции, как не наблюдением за котом-неудачником на соседнем дереве?



Противостояние кота и вороны 24 апреля снял на видео подписчик группы «Новости Купчино» «ВКонтакте» Тимофей. Схватка развернулась на дереве у детского сада на Стрельбищенской улице, 8. Рыжий кот, видимо, решил осмотреть гнездо, но ошибся направлением. Дальше возникли проблемы с тем, как слезать на землю. Кота заметила ворона и применила имеющийся в наличии арсенал. «Задолбили клювом зад», — так описывает стратегию птицы автор видео.