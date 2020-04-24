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24.04.2020 16:12
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Дзюба и другие игроки сборной России по футболу поблагодарили врачей

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба вместе с другими игроками национальной команды поаплодировали врачам, которые борются с эпидемией коронавируса. Видео акции опубликовано в социальных сетях сборной России по футболу.

«Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» — говорится в официальном твиттере сборной России.

Напомним, что чемпионат РПЛ приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что сезон продолжится в период с середины июня по середину июля. Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год, но сохранит название Евро-2020.

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Комментарии (1)

Mithra
Хотется верить, что сей ролик является продуктом хендмейда кого-то из самих игроков, а не заказывался у какого-нибудь модного агентства за несколько миллионов бюджетных средств, которые эффективнее было бы потратить на СИЗ для самих же врачей.
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