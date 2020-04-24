Дзюба и другие игроки сборной России по футболу поблагодарили врачей

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба вместе с другими игроками национальной команды поаплодировали врачам, которые борются с эпидемией коронавируса. Видео акции опубликовано в социальных сетях сборной России по футболу.
«Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» — говорится в официальном твиттере сборной России.
Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои! 👏🏻#ОставайтесьДома pic.twitter.com/80wxC975xp— Сборная России (@TeamRussia) April 24, 2020
Напомним, что чемпионат РПЛ приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что сезон продолжится в период с середины июня по середину июля. Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год, но сохранит название Евро-2020.