Дзюба и другие игроки сборной России по футболу поблагодарили врачей

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба вместе с другими игроками национальной команды поаплодировали врачам, которые борются с эпидемией коронавируса. Видео акции опубликовано в социальных сетях сборной России по футболу.

«Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» — говорится в официальном твиттере сборной России.