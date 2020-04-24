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24.04.2020 16:07
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«Надеюсь, что устройство кому-то поможет». Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий подарил городу три аппарата ИВЛ

Три аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от местной епархии городу передал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом 24 апреля сообщили в администрации.

«Молясь о здравии петербуржцев, надеюсь, что устройство кому-то поможет исцелиться от болезни», — говорится в сопроводительном письме Варсонофия.

В администрации решили передать подарок в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городских медучреждениях существует нехватка аппаратов ИВЛ. Он выразил надежду, что поддержку в этом вопросе местные власти смогут получить от федерального центра.

Ранее в Минпромторге РФ отчитались о росте производства необходимого в борьбе с коронавирусом оборудования. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, уже в апреле выпуск аппаратов искусственного дыхания будет увеличен в восемь раз.

Обо всем, что касается коронавируса, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (18)

260758601
Наша Церковь мне напоминает такой караван, который идет сквозь века... собаки лают, а караван идет.
260758601
Придурковатым атеистам все плохо
260871131
А церкви нуждающихся кормят? Или отсутствие пасхальных доходов не позволяет.
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