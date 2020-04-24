«Надеюсь, что устройство кому-то поможет». Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий подарил городу три аппарата ИВЛ

Три аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от местной епархии городу передал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом 24 апреля сообщили в администрации.



«Молясь о здравии петербуржцев, надеюсь, что устройство кому-то поможет исцелиться от болезни», — говорится в сопроводительном письме Варсонофия.



В администрации решили передать подарок в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова.



Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городских медучреждениях существует нехватка аппаратов ИВЛ. Он выразил надежду, что поддержку в этом вопросе местные власти смогут получить от федерального центра.

