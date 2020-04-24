Путин пообещал после самоизоляции разрешить автодилерам начать работать одними из первых

Президент России провел совещание по поводу ситуации в автопроме, пообещав разрешить работу автодилеров.



«Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать. Как только возможность такая будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых предприятий торговли, которые откроются», — заявил 24 апреля Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас некоторые компании в эпоху коронавируса ушли в онлайн, и у них, считает Путин, «хорошо получается».