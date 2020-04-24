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24.04.2020 15:51
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Путин пообещал после самоизоляции разрешить автодилерам начать работать одними из первых

Президент России провел совещание по поводу ситуации в автопроме, пообещав разрешить работу автодилеров.

«Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать. Как только возможность такая будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых предприятий торговли, которые откроются», — заявил 24 апреля Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас некоторые компании в эпоху коронавируса ушли в онлайн, и у них, считает Путин, «хорошо получается».

Президент отметил, что дилерские центры — это, конечно, «не простой магазин», но специалисты пока опасаются разрешать им работать в данной эпидемиологической ситуации.

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Комментарии (3)

ussr_5e4d4b41561db
зачем этот автохлам? вам мало этого г-на под окнами в каждом дворе?
pedro
Все сразу после отмены карантина побегут и выстроятся за новыми тачками. Они там каким местом думают?
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