«Сегодняшний момент сложнее». Путин сравнил коронавирус и кризис 2008 года

Президент России в ходе совещания по поводу положения дел в российском автопроме заявил, что ситуация, вызванная коронавирусом, может оказаться сложнее, чем кризис 2008 года.



«И набор предложений, которые вы сейчас сформулировали, они, если честно, мало чем отличаются от того периода, хотя сегодняшний момент, он, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008–2009 году», — заявил Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас мы находимся в «уникальной ситуации». Глава государства пообещал поддержку автомобильной промышленности.