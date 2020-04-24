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24.04.2020 15:30
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«Сегодняшний момент сложнее». Путин сравнил коронавирус и кризис 2008 года

Президент России в ходе совещания по поводу положения дел в российском автопроме заявил, что ситуация, вызванная коронавирусом, может оказаться сложнее, чем кризис 2008 года.

«И набор предложений, которые вы сейчас сформулировали, они, если честно, мало чем отличаются от того периода, хотя сегодняшний момент, он, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008–2009 году», — заявил Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас мы находимся в «уникальной ситуации». Глава государства пообещал поддержку автомобильной промышленности.

Путин призвал спасти отечественный автопром, который из-за коронавируса столкнулся с падением спроса.

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Комментарии (3)

asgard
Если не послушает глазьева... впочем банкстеры не дадутся так просто. Нубиулина уже наехала на него попросив "сдерживать активность".
261052481
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hal9000
У отечественного автопрома выхлопная система это ужас какой то..вот я обратил внимание у Весты хрэй у них опять эта жигулёвский глушак из консервной банки..вот по этим наплевательском отношениям к мелочам я понимаю что авто ещё сырая..в технике внимание к мелочам это Архиважно..каждая деталь должна пройти через Ум..через опыт..а тут такое когда видишь..я не знаю как у вас а у меня депресняк начинается
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