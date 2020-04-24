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24.04.2020 16:22
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В Петербурге чиновники прошлись по кафе, магазинам, парикмахерским и поймали корюшку на земле

Комитет по контролю за имуществом продолжает вносить свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса в Петербурге. С начала недели счёт пойманным на халатном отношении к режиму повышенной готовности перевалил за 250.

Об итогах рейда за неделю в Смольном отчитались 24 апреля. Как сообщают в пресс-службе комитета, к неудержимо рвущимся поработать в нерабочий период стараются относиться лояльно, поэтому потенциальных нарушителей более двухсот, а протоколов — раз в десять меньше.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

Застигнутых за работой на первый раз отпускают с предупреждением и уведомлением. Большинство радуют послушанием, но 28 предпринимателей не вняли и получили протокол. Среди них магазин детских игрушек на Котина, парикмахерские на Ланском шоссе и Матюшенко, общепит там же, а ещё на Ленсовета, Кораблестроителей на Васильевском острове.

На Ленсовета чиновники также заглянули в магазины с товарами для рукоделия, канцтоварами и вейпами.

Кроме того, не забыты и незаконные торговые точки, предлагающие «с земли» фрукты, овощи и корюшку. За продажу товаров в неустановленных местах за неделю составлено 45 протоколов. Столы, коробки, ящики, торговые лотки, весы и прочее оборудование изъято.

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Комментарии (12)

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graail
Кабы не так. На Туристкой , сразу же после отъезда ККИ , лоток с корюшкой заработал.
Мимопрохожу
А на пешеходной зоне 6-7 линии В.О. палатка с корюшкой невидимая. Уж сколько дней стоит, никто-никто не замечает.
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