Комитет по контролю за имуществом продолжает вносить свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса в Петербурге. С начала недели счёт пойманным на халатном отношении к режиму повышенной готовности перевалил за 250.

Об итогах рейда за неделю в Смольном отчитались 24 апреля. Как сообщают в пресс-службе комитета, к неудержимо рвущимся поработать в нерабочий период стараются относиться лояльно, поэтому потенциальных нарушителей более двухсот, а протоколов — раз в десять меньше.