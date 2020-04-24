Петербургские угонщики прошлись по «корейцам»: без KIA оставили бизнесмена, курьера и двух пенсионеров

В Петербурге у угонщиков случился приступ любви к автомобилям корейских марок. За сутки в четырех районах города похитили четыре «КИА» и один «Хёндэ».

Как стало известно «Фонтанке», утром 23 апреля в полицию Приморского района обратился 48-летний коммерческий директор одной из петербургских фирм. Мужчина сообщил, что в период с полуночи до 9 утра 23 апреля кто-то угнал его KIA Sportage 2019 года стоимостью 1 200 000 рублей. Серый «КИА» был припаркован на проезжей части у дома 38 по Туристской улице. Из примерных особенностей — только царапина на бампере. По факту угона возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Сразу две «КИА Рио» угнали в Невском районе. Вечером в полицию обратился 23-летний парень, работающий курьером в одной из петербургских компаний. Он рассказал, что доставлял заказ в дом 15/1 по Рыбацкому проспекту и с 19:47 до 19:55 неизвестный злоумышленник похитил от дома 13 по Рыбацкому синюю KIA Rio 2019 года выпуска, принадлежащую компании. Менее часа спустя об угоне другой «Рио» с Рыбацкого проспекта сообщил 66-летний пенсионер. Серая «КИА» 2018 года выпуска пропала от дома 1 в период с 11:45 до 22:15 23 апреля. Стоимость машины потерпевший оценил в 900 000 рублей. Еще один петербуржец остался без «КИА» в Красносельском районе. Днем 23 апреля в полицию обратился 40-летний пенсионер и сообщил, что с 11:50 до 13:03 того же дня от дома 51 по Петергофскому шоссе похитили его KIA Stinger 2018 года выпуска стоимостью 1 700 000 рублей. Автомобиль увели вместе с лежащими в салоне документами на него. В Выборгском районе Петербурга похитили «Хёндэ». Утром 23 апреля в полицию района обратилась 58-летняя инженер-технолог научно-производственной организации. Женщина сообщила, что между семью часами вечера 22 апреля и девятью утра 23-го от дома 13, корпус 1, по улице Ивана Фомина угнали ее серый Hyundai Tucson 2017 года. Ущерб потерпевшая оценила в 1 600 000 рублей.