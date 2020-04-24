Балкон в интерьере и экстерьере

Конечно, если речь идёт о балконах, размеры которых позволяют «развернуться». Например, как в жилых комплексах «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе. Малоэтажные новостройки по кирпично-монолитной технологии возводит строительная компания «Терминал-Ресурс».



Изначально балконы и лоджии проектируются архитекторами как холодные помещения. Они используются преимущественно в тёплое время года. Наличие балкона повышает стоимость квартиры и рентабельность на рынке недвижимости. Но его важность в полной мере многие осознали именно в период карантина.



Полезные метры



Не все современные планировки отличаются простором и свободой передвижения. В «Образцовых кварталах» спроектированы балконы размером от 5 до 10 кв. метров. В некоторых двусторонних квартирах имеется и балкон, и лоджия одновременно, выходящие на разные стороны. Застройщик применяет свободные планировки с возможностью объединения кухни с гостиной. Украсить обеденную зону, создать эффект террасы в загородном доме позволяет балкон, выходящий из кухни-гостиной. В квартирографии новостроек имеются варианты, где выход возможен и из кухни, и из гостиной.



До встречи на балконе



Балкон – это «маленькая улица», шаг навстречу природе, воздуху и свету. Балкон – это часть квартиры, которую фантазия хозяев и умелые руки могут превратить в комнату отдыха – место романтических свиданий, чтения, чаепития и настольных игр. А стоит установить на утеплённом балконе экран, проектор, удобный диванчик – и готов уютный домашний кинотеатр.



На балконе можно заниматься спортом: поставить велотренажёр или беговую дорожку и заниматься, дыша свежим воздухом.



Балкон – удобное место для небольшой оранжереи. Зимние сады доставляют эстетическое наслаждение.



Счастливые обладатели просторного балкона могут позволить себе устроить там рабочее место: для выполнения домашних заданий ребёнком-школьником, организации мини-офиса взрослого, создания столярной мастерской или занятия любим другим ремеслом.



Проконсультируйтесь со специалистами, какие материалы лучше использовать при отделке балкона. Учтите возможную нагрузку на конструкцию. Помните, что любые перепланировки требуют согласования.

