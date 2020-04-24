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Балкон в интерьере и экстерьере
Балкон – уникальная часть квартиры. С одной стороны, он является архитектурным элементом и позволяет разнообразить фасады. С другой – это дополнительная площадь с полезным функционалом, на которую не начисляется квартплата.
Конечно, если речь идёт о балконах, размеры которых позволяют «развернуться». Например, как в жилых комплексах «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе. Малоэтажные новостройки по кирпично-монолитной технологии возводит строительная компания «Терминал-Ресурс».
Изначально балконы и лоджии проектируются архитекторами как холодные помещения. Они используются преимущественно в тёплое время года. Наличие балкона повышает стоимость квартиры и рентабельность на рынке недвижимости. Но его важность в полной мере многие осознали именно в период карантина.
Полезные метры
Не все современные планировки отличаются простором и свободой передвижения. В «Образцовых кварталах» спроектированы балконы размером от 5 до 10 кв. метров. В некоторых двусторонних квартирах имеется и балкон, и лоджия одновременно, выходящие на разные стороны. Застройщик применяет свободные планировки с возможностью объединения кухни с гостиной. Украсить обеденную зону, создать эффект террасы в загородном доме позволяет балкон, выходящий из кухни-гостиной. В квартирографии новостроек имеются варианты, где выход возможен и из кухни, и из гостиной.
До встречи на балконе
Балкон – это «маленькая улица», шаг навстречу природе, воздуху и свету. Балкон – это часть квартиры, которую фантазия хозяев и умелые руки могут превратить в комнату отдыха – место романтических свиданий, чтения, чаепития и настольных игр. А стоит установить на утеплённом балконе экран, проектор, удобный диванчик – и готов уютный домашний кинотеатр.
На балконе можно заниматься спортом: поставить велотренажёр или беговую дорожку и заниматься, дыша свежим воздухом.
Балкон – удобное место для небольшой оранжереи. Зимние сады доставляют эстетическое наслаждение.
Счастливые обладатели просторного балкона могут позволить себе устроить там рабочее место: для выполнения домашних заданий ребёнком-школьником, организации мини-офиса взрослого, создания столярной мастерской или занятия любим другим ремеслом.
Проконсультируйтесь со специалистами, какие материалы лучше использовать при отделке балкона. Учтите возможную нагрузку на конструкцию. Помните, что любые перепланировки требуют согласования.
Линия горизонта
Ландшафт Пулковских высот, где ведётся строительство, а также строгий высотный регламент позволяет обеспечить видовые характеристики большому количеству квартир в «Образцовых кварталах». В результате жильцы имеют возможность любоваться рассветами и закатами, видеть небо и широкую линию горизонта. Этих радостей зачастую лишены жители густонаселённых районов и районов с высотной застройкой. Свежий воздух Царскосельских холмов и ухоженные зелёные дворы позволяют почувствовать себя на террасе загородного дома. В ЖК «Образцовый квартал 3» вместо балконов применены практичные тёплые эркеры. В ЖК «Образцовые кварталы 4» на верхних этажах над балконами сделаны стеклянные крыши. В ассортименте квартир застройщика есть планировки с оригинальным «французским балконом».
Балкон «под ключ»
В начале 2020 года вступил в силу закон, запрещающий самостоятельное остекление балконов. Жителям «Образцовых кварталов» волноваться не приходится: застройщик производит панорамное остекление на этапе строительства.
В помещение через панорамные витражи проникает максимальное количества света, а при проветривании – и воздуха. При этом внешне балконы в «Образцовых кварталах» выглядят стильно и респектабельно.
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Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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