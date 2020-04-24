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24.04.2020 13:30
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«Фонтанка» проведет JazzМарафон в поддержку врачей. В рамках проекта #безантракта

Спустя всего полмесяца после рок-марафона #минусвирус, «Фонтанка.ру» и Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки проводят новый марафон в поддержку врачей. 30 апреля в эфире #безантракта для вас выступят звезды и легенды мирового джаза. Среди хедлайнеров — Игорь Бутман, Сергей Жилин, Давид Голощекин, Владимир Волков, Дебора Браун, Кэтрин Рассел и Интарс Бусулис.

Нашими партнерами вновь выступает Фонд профилактики рака «Не напрасно» - мы хотим напомнить об антиковидном проекта фонда и помочь собрать средства на его развитие. Напомним, «Не напрасно» временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19.

Ведущий Марафона - заслуженный деятель искусств в России, автор первой российской джазовой энциклопедии Владимир Фейертаг.

В рамках марафона пройдут телемосты с пресс-центром информационного агентства и радио «SPUTNIK Беларусь» в Минске. Там для аудитории «Фонтанки» выступят VIP Jazz Андрея Славинского, Квартет Павла Орлова, Карен Карапетян и трио Людмилы Круковской.

Музыкальный марафон, приуроченный к Международному дню джаза, пройдет с 15.00 до 21.00.

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