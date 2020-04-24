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24.04.2020 13:05
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Лунев: «Буду рвать жопу, чтобы попасть в топовый европейский чемпионат»

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев хочет перейти в один из европейских клубов. Как он заявил в интервью YouTube-каналу «Честность — не порок», это мечта его детства.

«У меня есть детская мечта — играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться еще больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев. На данный момент доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее», — сказал Лунев.

Андрей Лунев — воспитанник московского «Торпедо», за который играл с 2010 по 2014 год. Также выступал за «Истру», «Калугу», «Сатурн», «Уфу». В «Зенит» перешел в 2017 году. В составе петербургской команды провел 73 матча, в которых пропустил 51 гол. Летом 2019 года у него возник конфликт с московском аэропорту Внуково. Сообщалось, что футболист вёл себя агрессивно, для успокоения эмоций на место призвали полицейских. Позже «Зенит» заявил, что Лунев был втянут в конфликт в аэропорту, а из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга.

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Комментарии (2)

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А что, такие нехорошие слова, как в заголовке, уже можно на сайте писать?
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