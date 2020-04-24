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24.04.2020 12:14
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«Юрист тут рядом». В Петербурге открылась горячая линия юридической помощи семьям с детьми с РАС

Петербургский Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» открыл горячую линию юридической помощи семьям, где воспитываются дети с расстройством аутистического спектра (РАС).

«Юрист тут рядом» — так назвали линию. В Центре рассказали, что уже не первый год с различными юридическими вопросами организации помогает высококвалифицированный юрист. Но помимо этого, родители подопечных центра и не только постоянно обращаются к ней за помощью: кому-то нужна информационно-консультативная поддержка, кому-то и помощь в судах и пр.

«Мы думали-думали, сомневались-сомневались и всё-таки решились всё это подполье легализовать и вывести в свет», — рассказали в Центре.

Среди вопросов, которыми уже занимается и будет заниматься «Юрист тут рядом»: юридическое содействие в постановке правильного диагноза (входящего в перечень расстройств аутистического спектра); переквалификация существующего диагноза в административном/судебном порядке с целью предоставления прав и гарантий, предусмотренных действующим законодательством для лиц с РАС; документальное сопровождение в бюро Медико-социальной экспертизы; назначения ребенку с РАС тьюторского сопровождения; оспаривание решений госорганов в административном и при необходимости судебном порядке; сопровождение в конфликтных вопросах с различными органами; вопросы, связанные с дееспособностью/недееспособностью и многое другое.

Вся юридическая помощь будет предоставляться бесплатно.

Задать свои вопросы на линию «Юрист тут рядом» можно по электронной почте: legal@outfundspb.ru. Более подробно о работе линии можно узнать в официальном паблике Центра «Антон тут рядом».

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