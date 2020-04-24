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24.04.2020 14:00
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Новый выпуск «Народной летучки»: главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков проведёт прямой эфир с читателями в Instagram

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков 24 апреля снова выйдет в прямой эфир в официальном instagram-аккаунте издания, чтобы пообщаться с читателями и выяснить, какие животрепещущие темы городской жизни больше всего беспокоят петербуржцев.

Задавайте свои вопросы в комментариях к новости, а также непосредственно в эфире. Начало в 20:00. Не забудьте подписаться на наш instagram, чтобы быть в курсе новых эфиров.

Первый выпуск «Народной летучки» с Александром Горшковым вышел в instagram «Фонтанки» 20 апреля. Его запись вы можете посмотреть здесь:

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На этой неделе в нашем инстаграме прошла первая «Народная летучка» с главным редактором «Фонтанки» Александром Горшковым. Читатели задавали наболевшие вопросы — а наболело за время пандемии немало — и получали ответы, которых зачастую так сложно дождаться от властей. Завтра Александр Львович снова выйдет в прямой эфир и обсудит с вами животрепещущие проблемы города и горожан. Старт в 20-00! #коронавирус #пандемия #санктпетербург

Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru)

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