Новый выпуск «Народной летучки»: главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков проведёт прямой эфир с читателями в Instagram

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков 24 апреля снова выйдет в прямой эфир в официальном instagram-аккаунте издания, чтобы пообщаться с читателями и выяснить, какие животрепещущие темы городской жизни больше всего беспокоят петербуржцев.



Задавайте свои вопросы в комментариях к новости, а также непосредственно в эфире. Начало в 20:00. Не забудьте подписаться на наш instagram, чтобы быть в курсе новых эфиров.

Первый выпуск «Народной летучки» с Александром Горшковым вышел в instagram «Фонтанки» 20 апреля. Его запись вы можете посмотреть здесь: