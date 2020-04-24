Группа «Эталон» получила проектный кредит 10,3 млрд рублей на строительство в Московском районе

Сбербанк и Группа «Эталон» заключили кредитный договор с лимитом 10,3 млрд рублей для строительства проекта бизнес-класса на Черниговской улице в Московском районе Петербурга.

Общая площадь проекта «Квартал Che» составит 136 тыс. кв. м, он будет состоять из 6 жилых зданий, 2 детских садов, наземного и двух подземных паркингов. Финансирование предоставлено на пять лет, продажи квартир в проекте будут вести с применением эскроу-счетов.



Как пояснила Наталья Шемановская, управляющий директор — начальник управления по работе с клиентами недвижимости департамента ключевых клиентов Сбербанка, в начале реализации проекта банк предоставил застройщику гарантии на сумму более 1,3 млрд рублей для покупки прав на объект, а уже после поучения всех документов — проектное финансирование на 10,3 млрд рублей.

