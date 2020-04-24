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24.04.2020 11:07
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Не только за врачей. Папа римский Франциск призвал помолиться католиков за учителей и студентов

Поддержать молитвами учителей и студентов, которым из-за пандемии коронавируса приходится менять способы обучения и сдачи экзаменов, попросил папа римский. Об этом он написал 24 апреля в официальном канале в twitter.

«Мы молимся сегодня за учителей, которые сейчас тяжело работают, чтобы передавать знания через уроки в Интернете и других каналах. И мы также молимся за студентов, которым предстоит сдавать экзамены таким образом, которым раньше не приходилось. Помогите им своими молитвами», — написал Франциск.

Во время пандемии коронавируса в мире многие страны перешли на дистанционное образование. Контрольные тесты и экзамены также приходится сдавать онлайн.

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Комментарии (1)

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