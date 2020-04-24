Не только за врачей. Папа римский Франциск призвал помолиться католиков за учителей и студентов
Поддержать молитвами учителей и студентов, которым из-за пандемии коронавируса приходится менять способы обучения и сдачи экзаменов, попросил папа римский. Об этом он написал 24 апреля в официальном канале в twitter.
We pray today for teachers who have to work so hard to take lessons via the internet and other media channels, and we also pray for students who have to take exams in a way they are not used to. Let us accompany them with prayer. https://t.co/0Y5D7NjWkm— Pope Francis (@Pontifex) April 24, 2020
«Мы молимся сегодня за учителей, которые сейчас тяжело работают, чтобы передавать знания через уроки в Интернете и других каналах. И мы также молимся за студентов, которым предстоит сдавать экзамены таким образом, которым раньше не приходилось. Помогите им своими молитвами», — написал Франциск.
Во время пандемии коронавируса в мире многие страны перешли на дистанционное образование. Контрольные тесты и экзамены также приходится сдавать онлайн.