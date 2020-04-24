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24.04.2020 10:49
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Суточный индекс самоизоляции в Петербурге шагнул ещё на ступеньку вниз

В пятницу, 24 апреля, активность петербуржцев растёт быстрее, чем вчера, и соответственно снижается индекс самоизоляции. Сегодня в 8:01 он составлял 3,7 балла («большинство людей дома»), к 9:10 опустился до 3 балла, а к 9:40 — до 2,8 балла («на улице много людей»), к 10:21 — до 2,7 балла. Для сравнения, вчера в 9:40 было 2,9.

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=67.942408%2C56.328576&amp;z=3.6" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншоты из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Вчерашнее 4-часовое пребывание на уровне 2,3 балла сказалось на суточной оценке. По итогам четверга индекс самоизоляции составил в Петербурге, по данным «Яндекса», 2,5 балла. На прошлой неделе и в понедельник, 20 апреля, наш индекс держался на 2,7. Во вторник и среду составил 2,6, а в четверг — ещё один шажок вниз. В рейтинге городов-миллионеров по среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял пятое место. На первом Москва с 3,2 балла, на последнем Новосибирск с 1,8 балла.

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

В Москве индекс на этой неделе скачет: 3,3 — 3,2 — 3,3 — 3,2. В целом по России со вторника он держится на уровне 2,5.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл. Чем он выше, тем сложнее вирусу распространяться. Максимальных 5 баллов в Петербурге уже не бывает.

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Комментарии (19)

Sergeika7
Регулярно смакуя "индекс", "Фонтанка", очевидно, разжигает и готовит почву. В городе достаточно много производственных и не только предприятий, продолжающих работу на законных основаниях. Их же сотрудников "индекс" спокойно учитывает как "нарушителей" режима. С другой стороны, постоянно угрожая скорым введением жестко репрессивных мер, СМИ как способствуют тому, что люди лишний выходят на прогулки, пока ещё можно, и гуляют с остервенением, каждый раз как в последний раз.
zemlinet
Сколько еще нужно случаев заболевания, прежде чем введут цифровые пропуска???
Memory17
Вертухаю цифрового концлагеря бойкот!
На днях в семье снесли все их приложения )
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