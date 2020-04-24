В пятницу, 24 апреля, активность петербуржцев растёт быстрее, чем вчера, и соответственно снижается индекс самоизоляции. Сегодня в 8:01 он составлял 3,7 балла («большинство людей дома»), к 9:10 опустился до 3 балла, а к 9:40 — до 2,8 балла («на улице много людей»), к 10:21 — до 2,7 балла. Для сравнения, вчера в 9:40 было 2,9.

Вчерашнее 4-часовое пребывание на уровне 2,3 балла сказалось на суточной оценке. По итогам четверга индекс самоизоляции составил в Петербурге, по данным «Яндекса», 2,5 балла. На прошлой неделе и в понедельник, 20 апреля, наш индекс держался на 2,7. Во вторник и среду составил 2,6, а в четверг — ещё один шажок вниз. В рейтинге городов-миллионеров по среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял пятое место. На первом Москва с 3,2 балла, на последнем Новосибирск с 1,8 балла.

В Москве индекс на этой неделе скачет: 3,3 — 3,2 — 3,3 — 3,2. В целом по России со вторника он держится на уровне 2,5.