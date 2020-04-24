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24.04.2020 10:32
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Экс-депутат Волчек в изоляторе ожидает ареста с «Битвой королей» и детективами

Общественная наблюдательная комиссия проверила условия содержания в столичном изоляторе бывшего депутата Госдумы и предпринимателя Дениса Волчека, которого два дня назад задержали в Петербурге и увезли в Москву. В изоляторе временного содержания на Петровке у него нет телевизора, но есть книги.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, которого 24 апреля цитирует «Интерфакс», самого Волчека в момент визита не было, он был на допросе.

«Телевизора в камере нет, он и не предусмотрен правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания, но были книги, в частности «Битва королей» Джорджа Мартина из популярной саги «Песнь льда и пламени» и детектив Чингиза Абдуллаева», — сказал Мельников.

Как писала «Фонтанка», Волчек и его партнер по бизнесу Зураб Плиев обвиняются в покушении на мошенничество. В качестве жертвы они, по версии следствия, выбрали не кого-то, а владельца букмекерской конторы «Фонбет», с которого якобы хотели получить несколько миллионов рублей за решение вопроса с непривлечением их к уголовной ответственности.

Как ожидается, в пятницу следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Волчеку меру пресечения.

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Комментарии (4)

261049281
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ViAs
Поймают мошенника,а потом ходят и смотрят ещё,как его содержат,чтобы ему там было комфортно сидеть,потому что истерит,наверное, нешуточно...
kоt-idiot
Нужно изощреннее действовать. Например подкинуть ему полное сочинение Донцовой.
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