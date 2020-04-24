Экс-депутат Волчек в изоляторе ожидает ареста с «Битвой королей» и детективами

Общественная наблюдательная комиссия проверила условия содержания в столичном изоляторе бывшего депутата Госдумы и предпринимателя Дениса Волчека, которого два дня назад задержали в Петербурге и увезли в Москву. В изоляторе временного содержания на Петровке у него нет телевизора, но есть книги.



По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, которого 24 апреля цитирует «Интерфакс», самого Волчека в момент визита не было, он был на допросе.



«Телевизора в камере нет, он и не предусмотрен правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания, но были книги, в частности «Битва королей» Джорджа Мартина из популярной саги «Песнь льда и пламени» и детектив Чингиза Абдуллаева», — сказал Мельников.

