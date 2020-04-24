«Ковбойская» прогулка по Парголово двух разнорабочих закончилась для пешехода раной в бедро, а для «Мерседеса» — вмятинами от выстрелов
В половине второго ночи в полицию Выборгского района стали поступать звонки жителей Парголово с сообщениями о стрельбе. Силовики нашли двух разнорабочих с травматическими пистолетами, которые стреляли, развлекаясь, во время прогулки.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в ночь на 23 апреля в 01:36 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Парголово у дома 4 по улице Федора Абрамова ранен мужчина.
Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что ранен 57-летний коммерсант, который с проникающим ранением бедра увезен в Елизаветинскую больницу. А в 4 ночи в полицию обратился 28-летний владелец «Мерседеса», который обнаружил на иномарке вмятину от пуль.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены двое граждан 1984 и 1992 года рождения, разнорабочие одной из управляющих компаний. Установлено что оба гражданина имеют травматическое оружие, и после внезапно возникшего конфликта совершили несколько выстрелов из имеющегося у них оружия в сторону пострадавшего», — сообщает пресс-служба.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Травматические пистолеты изъяты. В отношении стрелков избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.