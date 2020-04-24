Опустевшие улицы туристических городов, пляжей и троп все больше привлекают диких животных. Сайт АТОРа 24 апреля сообщает, что одних ближе к людям гонит голод, других — любопытство, третьих — зов природы.



В закрытом уже месяц Национальном парке «Куршская коса» нашествие кабанов и лис наблюдается на туристических маршрутах. Животные обживают не только отдаленные уголки парка, но и стали попадаться на глаза немногочисленным жителям поселков и лесникам. Помимо диких кабанов, которые и раньше выпрашивали еду у туристов, теперь на Курской косе можно увидеть лис, косулей, лосей и бобров.

