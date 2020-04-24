В отсутствие туристов мировые курорты захватывают дикие животные
Опустевшие улицы туристических городов, пляжей и троп все больше привлекают диких животных. Сайт АТОРа 24 апреля сообщает, что одних ближе к людям гонит голод, других — любопытство, третьих — зов природы.
В закрытом уже месяц Национальном парке «Куршская коса» нашествие кабанов и лис наблюдается на туристических маршрутах. Животные обживают не только отдаленные уголки парка, но и стали попадаться на глаза немногочисленным жителям поселков и лесникам. Помимо диких кабанов, которые и раньше выпрашивали еду у туристов, теперь на Курской косе можно увидеть лис, косулей, лосей и бобров.
А вот на пляжах Таиланда, освободившихся от туристов, впервые за последние 20 лет начали размножаться редкие кожистые морские черепахи. Экологи нашли сразу 11 гнезд: обычно черепахам не удается найти на переполненных пляжах темное и тихое место, чтобы сделать кладку, а если это и происходит, то туристы банально разворовывают яйца. Сотрудники заповедника в южной провинции Пханг Нга, граничащей с Андаманским морем, насчитали уже 84 детеныша черепахи, которые вылупятся в ближайшие 2 месяца.
«Фонтанка» уже писала, что в Уэльсе горные козлы сами пошли в ближайший городок Лландидно.
Goat update: they’re back, and they’re gathering in groups of more than 2 🐐 pic.twitter.com/Bc2N42SPGo— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 28, 2020
А в Японии, судя по всему, голод заставил пятнистых оленей в храме в Наре (Япония) сменить локацию. Раньше туристы их подкармливали специальными рисовыми чипсами. Но сейчас из-за карантина посетителей не стало, и олени пошли в жилые районы города в поисках еды.
Еще одно стадо оленей, пасущихся в Восточном Лондоне, стало героем новостной хроники и социальных сетей. Животные проявляли умеренное любопытство, позировали для фотографий и отказывались уступать дорогу автомобилям.