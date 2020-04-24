Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч человек

Число жертв новой коронавирусной инфекции в мире превысило 190 тысяч человек. Такие данные утром 24 апреля приводит американский университет Джонса Хопкинса.
Как следует из опубликованной статистики, по всему миру зарегистрировано более 2,7 млн случаев заражения COVID-19.
Лидирующую позицию в списке стран, в которых была зафиксирована вспышка коронавируса, по-прежнему занимают Соединенные штаты Америки, где выявлено свыше 869 тысяч заболевших новой инфекцией. За США следуют Испания (213 тысяч), Италия (189 тысяч), Франция (159 тысяч) и Германия (153 тысяч).
Россия уже больше недели занимает десятую строчку в списке университета Джонса Хопкинса. Согласно последним данным, коронавирусный диагноз подтвердился у более чем 62 тысяч жителей страны. Умерли более пятисот человек.