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24.04.2020 08:20
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Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч человек

Число жертв новой коронавирусной инфекции в мире превысило 190 тысяч человек. Такие данные утром 24 апреля приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Как следует из опубликованной статистики, по всему миру зарегистрировано более 2,7 млн случаев заражения COVID-19.

Лидирующую позицию в списке стран, в которых была зафиксирована вспышка коронавируса, по-прежнему занимают Соединенные штаты Америки, где выявлено свыше 869 тысяч заболевших новой инфекцией. За США следуют Испания (213 тысяч), Италия (189 тысяч), Франция (159 тысяч) и Германия (153 тысяч).

Россия уже больше недели занимает десятую строчку в списке университета Джонса Хопкинса. Согласно последним данным, коронавирусный диагноз подтвердился у более чем 62 тысяч жителей страны. Умерли более пятисот человек.

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Комментарии (1)

261025161
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