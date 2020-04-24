Россияне на фоне кризиса стали чаще гасить кредиты

В марте 2020 года заемщики российских банков досрочно погасили 1, 41 млн кредитов. Подобную ситуацию финансовые учреждения видели только весной 2018 года.
Как пишет 24 апреля РБК, на фоне кризиса в марте россияне погасили 45% розничных кредитов. Всего же доля досрочно выплаченных займов выросла на 4,8% по сравнению с февралем и на 8,4% в годовом выражении.
«Можно говорить о новом, более высоком уровне полностью досрочно погашенных кредитов по сравнению с 2019 годом. Аналогичные показатели встречались всего два месяца в 2018 году — в мае и июле», — сообщает издания со ссылкой на гендиректора бюро кредитных история «Эквифакс» Олега Лагуткина.
Чаще всего гасятся кредиты наличными, ссуды на покупку товаров и задолженность по кредитным картам. Это составило 67 % от общего количества.
Досрочно с начала весны стали выплачивать и ипотеку - 27,3 тыс. ссуд — это на 2,5% меньше, чем месяцем ранее, но больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.