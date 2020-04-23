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23.04.2020 23:18
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«Зенит» призвал к соблюдению социальной дистанции, напомнив про отрыв от конкурентов. Конкуренты ответили оскорблениями

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в своем Twitter 23 апреля призвал к соблюдению социальной дистанции, напомнив про свой отрыв в Российской премьер-лиге от конкурентов.

«Турнирная таблица РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки!», - гласит подпись под картинкой, на которой «Локомотив» и «Краснодар» отстают от петербуржцев на девять очков. А следом идут «Ростов» и конь — намек на ЦСКА, которые занимают пятое место.

Официальный аккаунт «Локомотива» отреагировал оперативно: «А самое главное – сидите дома. Ах, да, простите...», намекнув на оскорбительное прозвище фанатов «Зенита» - «бомжи». Подобных комментариев довольно много — например, на первом месте предлагают нарисовать именно бездомного, а некоторые намекают на то, что сине-бело-голубым якобы подсуживают.

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Комментарии (2)

Udgin2
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