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23.04.2020 22:41
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Московское правительство закупило голландские тесты, которые могут подтвердить как активный COVID-19, так и иммунитет к нему

Тесты на антитела коронавируса голландского производства будут использовать столичные медики. Они могут показать как активную фазу заболевания, так и то, что человек уже переболел.

О закупке тестов фармацевтического холдинга «Биотэк» голландского происхождения 23 апреля пишет РБК. По информации издания, столица купила 240 тысяч экземпляров продукции. Тест способен за десять минут определить наличие в крови человека антител IgG и IgM. Первые, по словам гендиректора медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского, вырабатываются в организме человека после инфицирования с опозданием и создают иммунитет, вторые появляются в активной фазе заболевания, их концентрация быстро снижается. То есть, если тест покажет полоску IgM, значит пациент болен, если IgG, то уже переболел.

Собеседники РБК в департаменте здравоохранения отметили, что указаний на использование тестов пока нет. Возможно, так будут проверять медиков, но не исключено, что хватит их и на пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество тестирований в Москве снизилось из-за нехватки расходных материалов: в частности, пипеток.

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Комментарии (3)

srg000
За 10 минут Карл... за 10 минут!!! И на вирус и на антитела. У на сутками результаты ждут. "Вектор" аууу... а ваши победные реляции по телевизору...?
AleksandrP
Получается, что у голландцев этих тестов - с избытком? Иначе бы их ни за что не продали за границу...
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