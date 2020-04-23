Московское правительство закупило голландские тесты, которые могут подтвердить как активный COVID-19, так и иммунитет к нему

Тесты на антитела коронавируса голландского производства будут использовать столичные медики. Они могут показать как активную фазу заболевания, так и то, что человек уже переболел.



О закупке тестов фармацевтического холдинга «Биотэк» голландского происхождения 23 апреля пишет РБК. По информации издания, столица купила 240 тысяч экземпляров продукции. Тест способен за десять минут определить наличие в крови человека антител IgG и IgM. Первые, по словам гендиректора медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского, вырабатываются в организме человека после инфицирования с опозданием и создают иммунитет, вторые появляются в активной фазе заболевания, их концентрация быстро снижается. То есть, если тест покажет полоску IgM, значит пациент болен, если IgG, то уже переболел.

