Московское правительство закупило голландские тесты, которые могут подтвердить как активный COVID-19, так и иммунитет к нему
Тесты на антитела коронавируса голландского производства будут использовать столичные медики. Они могут показать как активную фазу заболевания, так и то, что человек уже переболел.
О закупке тестов фармацевтического холдинга «Биотэк» голландского происхождения 23 апреля пишет РБК. По информации издания, столица купила 240 тысяч экземпляров продукции. Тест способен за десять минут определить наличие в крови человека антител IgG и IgM. Первые, по словам гендиректора медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского, вырабатываются в организме человека после инфицирования с опозданием и создают иммунитет, вторые появляются в активной фазе заболевания, их концентрация быстро снижается. То есть, если тест покажет полоску IgM, значит пациент болен, если IgG, то уже переболел.
Собеседники РБК в департаменте здравоохранения отметили, что указаний на использование тестов пока нет. Возможно, так будут проверять медиков, но не исключено, что хватит их и на пациентов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество тестирований в Москве снизилось из-за нехватки расходных материалов: в частности, пипеток.