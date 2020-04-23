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23.04.2020 21:42
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Все трое умерших, которые попали в свежую коронавирусную статистику по Петербургу, лечились в Госпитале ветеранов войн

Двоим пациентам с подтвержденным коронавирусом, о смерти которых стало известно 23 апреля, было больше 90 лет. Их мучила пневмония и легочно-сердечная недостаточность.

Об этом сообщает комитет по здравоохранению Смольного. Умершие попали в список жертв пандемии после того, как их случаи изучила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.

Двум умершим женщинам было 55 и 96 лет, мужчина не так давно отметил 90-летний юбилей. Все они были пациентами Госпиталя ветеранов войн, о странной ситуации в котором, когда контактных пациентов выписывали домой, писал «Доктор Питер».

«Смерть наступила от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Скончавшиеся страдали различными хроническими заболеваниями, среди которых диабет, ожирение, атеросклероз, кардиосклероз», - добавили в комитете. Даты смерти пациентов не уточняются.

В городе официально известно о 17 смертельных случаях, эта статистика учитывает только пациентов с подтвержденным COVID-19 и не включает смерти от пневмоний.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

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srg000
Моего деда там лечили года три назад... жесть, а не госпиталь. А в Ленэкспо вообще бред строят, микро ячейки на двух, 2 кровати и посреди тумбочка - негде даже капельницу поставить... и там эти-же медики... нет слов... одна нецензурщина.
aaignat
Отличные врачи, на таких вся надежда с ленэкспо
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