Все трое умерших, которые попали в свежую коронавирусную статистику по Петербургу, лечились в Госпитале ветеранов войн

Двоим пациентам с подтвержденным коронавирусом, о смерти которых стало известно 23 апреля, было больше 90 лет. Их мучила пневмония и легочно-сердечная недостаточность.



Об этом сообщает комитет по здравоохранению Смольного. Умершие попали в список жертв пандемии после того, как их случаи изучила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.



Двум умершим женщинам было 55 и 96 лет, мужчина не так давно отметил 90-летний юбилей. Все они были пациентами Госпиталя ветеранов войн, о странной ситуации в котором, когда контактных пациентов выписывали домой, писал «Доктор Питер».

