В Москве начнут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте
Столичная полиция и контролеры начали проводить рейды по нарушителям социальной дистанции в общественном транспорте. Об этом 24 апреля пишет ТАСС со ссылкой на московский ГКУ «Организатор перевозок».
Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей, уточнили чиновники.
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции. Следить за соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м будут во всем общественном транспорте», - рассказал собеседник издания.
В столичном общественном транспорте на места для сидения уже нанесены наклейки с текстом «Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь», но ранее они имели рекомендательный характер.
Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что против того, чтобы разрешать москвичам прогулки — по его словам, это может «погрузить нас в пучину эпидемии».