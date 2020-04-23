В Москве начнут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте

Столичная полиция и контролеры начали проводить рейды по нарушителям социальной дистанции в общественном транспорте. Об этом 24 апреля пишет ТАСС со ссылкой на московский ГКУ «Организатор перевозок».



Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей, уточнили чиновники.



«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции. Следить за соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м будут во всем общественном транспорте», - рассказал собеседник издания.

