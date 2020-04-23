FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
75.13р81.15р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 21:35
9
Печать

В Москве начнут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте

Столичная полиция и контролеры начали проводить рейды по нарушителям социальной дистанции в общественном транспорте. Об этом 24 апреля пишет ТАСС со ссылкой на московский ГКУ «Организатор перевозок».

Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей, уточнили чиновники.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции. Следить за соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м будут во всем общественном транспорте», - рассказал собеседник издания.

В столичном общественном транспорте на места для сидения уже нанесены наклейки с текстом «Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь», но ранее они имели рекомендательный характер.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что против того, чтобы разрешать москвичам прогулки — по его словам, это может «погрузить нас в пучину эпидемии».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Vahmistroff
Дуракам закон не писан.
nuga
Фантомас разбушевался. Миллиард руб штрафов он собрал в первый день с 230 тыс авто по камерам,теперь пошел за пешеходами,а их в Москве 10 млн человек. Он просто остервенело косит бабло! Его кто нить остановит?
yaprotiv
кроме штрафовать и запрещать умеют еще что-то? Пипеток и тех закупить не в состоянии
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний