FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
75.13р81.15р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 20:53
1
Печать

От полрюмки до винной бутылки. Росстандарт разрешил выпускать крепкий алкоголь в таре любых объёмов

Прислушавшись к обращениям производителей ликеро-водочной продукции, Росстандарт разрешил выпуск крепкого алкоголя в таре любых объёмов, перечисленных в ГОСТе. Об этом 23 апреля сообщается на сайте ведомства.

Приложением к утверждённому в 2019 году ГОСТу предусмотрены такие значения номинального количества крепких ликеро-водочных фасованных товаров как 20 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 350 мл, 500 мл, 700 мл и т.д. Однако 250 мл и 375 мл в этом межгосударственном стандарте предлагалось вывести из применения в 2021 году.

Росстандарт же постановил, что на территории России производство спиртных напитков в такой таре возможно, но экспортировать такую продукцию в страны Евросоюза невозможно.

Также уточняется, что заинтересованные стороны рассмотрят вопрос, когда в России вступит в силу соответствующий техрегламент.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний