От полрюмки до винной бутылки. Росстандарт разрешил выпускать крепкий алкоголь в таре любых объёмов

Прислушавшись к обращениям производителей ликеро-водочной продукции, Росстандарт разрешил выпуск крепкого алкоголя в таре любых объёмов, перечисленных в ГОСТе. Об этом 23 апреля сообщается на сайте ведомства.

Приложением к утверждённому в 2019 году ГОСТу предусмотрены такие значения номинального количества крепких ликеро-водочных фасованных товаров как 20 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 350 мл, 500 мл, 700 мл и т.д. Однако 250 мл и 375 мл в этом межгосударственном стандарте предлагалось вывести из применения в 2021 году.