Собянин: С разрешением прогулок мы погрузимся в пучину эпидемии

Разрешение на прогулки приведет к погружению в пучину эпидемии, и про изоляцию можно будет забыть. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин 22 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

«Давайте представим себе, что завтра я издаю изменение к указу и говорю: "Прогулки москвичей с детьми или просто прогулки во дворе, в парке, на улицах разрешаются". Как вы думаете, как это будет выглядеть? Я себе представляю: двор дома, в котором проживают 3-4 тысячи людей, из них около тысячи детей, они все вываливают на прогулку. Дети общаются друг с другом, мамы - друг с другом, есть бабушки с детьми. В течение суток-двух они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину настоящей эпидемии. Это очень рискованная мера», - цитирует Собянина РИА «Новости».