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23.04.2020 20:02
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Собянин: С разрешением прогулок мы погрузимся в пучину эпидемии

Разрешение на прогулки приведет к погружению в пучину эпидемии, и про изоляцию можно будет забыть. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин 22 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

«Давайте представим себе, что завтра я издаю изменение к указу и говорю: "Прогулки москвичей с детьми или просто прогулки во дворе, в парке, на улицах разрешаются". Как вы думаете, как это будет выглядеть? Я себе представляю: двор дома, в котором проживают 3-4 тысячи людей, из них около тысячи детей, они все вываливают на прогулку. Дети общаются друг с другом, мамы - друг с другом, есть бабушки с детьми. В течение суток-двух они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину настоящей эпидемии. Это очень рискованная мера», - цитирует Собянина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сегодня, для того чтобы пойти в магазин, аптеку или выгулять собаку, не требуется электронных пропусков.

«Мы по сути надеемся на понимание горожан, на их самодисциплину, и многие этим пользуются, совершая прогулки в том или ином виде», - добавил мэр.

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Комментарии (23)

муматор
чего не сделаешь ради бордюрного камня и тротуарной плитки.
Павел Михайлов
Похоже Собянин плохо представляет что будет, если он продлит карантин на май .Неужели не найти на место губернаторов не просто исполнителей. а умных исполнителей?
ProstoZloy
А через вентиляцию многоквартирного подъезда не только запахи, но и вирусы разве не распространятся? Достаточно одного туриста, посаженного на карантин.
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