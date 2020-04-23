FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
75.13р81.15р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 19:07
1
Печать

Нормы ГТО - в режиме онлайн. В Петербурге готовят призы

Нормы ГТО в Петербурге можно будет сдать в онлайн-режиме. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по спорту в четверг, 23 апреля, победителей наградят призами и сертификатами.

Выполнение нормативов нужно записать на камеру и отправить на почту razumahina@kfis.gov.spb.ru. Обязательные требования: на видео должно быть полностью видно участника; съемка осуществляется сбоку или вполоборота.

Среди нормативов, которые можно будет сдать таким образом, — отжимания, прыжки в длину, пресс, подтягивания, рывок гири.

В рамках подготовки спорткомитет совместно с ГБУ «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта» (Региональный оператор внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге) и районными Центрами тестирования ГТО разместят в ближайшее время на своих информационных ресурсах и в социальных сетях видеоматериалы по дистанционной подготовке к ГТО.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

ProstoZloy
А срочную службу нельзя в онлайне пройти? ;)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний