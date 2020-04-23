Нормы ГТО - в режиме онлайн. В Петербурге готовят призы

Нормы ГТО в Петербурге можно будет сдать в онлайн-режиме. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по спорту в четверг, 23 апреля, победителей наградят призами и сертификатами.



Выполнение нормативов нужно записать на камеру и отправить на почту razumahina@kfis.gov.spb.ru. Обязательные требования: на видео должно быть полностью видно участника; съемка осуществляется сбоку или вполоборота.

Среди нормативов, которые можно будет сдать таким образом, — отжимания, прыжки в длину, пресс, подтягивания, рывок гири.

