Нормы ГТО - в режиме онлайн. В Петербурге готовят призы

Нормы ГТО в Петербурге можно будет сдать в онлайн-режиме. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по спорту в четверг, 23 апреля, победителей наградят призами и сертификатами.
Выполнение нормативов нужно записать на камеру и отправить на почту razumahina@kfis.gov.spb.ru. Обязательные требования: на видео должно быть полностью видно участника; съемка осуществляется сбоку или вполоборота.
Среди нормативов, которые можно будет сдать таким образом, — отжимания, прыжки в длину, пресс, подтягивания, рывок гири.
В рамках подготовки спорткомитет совместно с ГБУ «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта» (Региональный оператор внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге) и районными Центрами тестирования ГТО разместят в ближайшее время на своих информационных ресурсах и в социальных сетях видеоматериалы по дистанционной подготовке к ГТО.