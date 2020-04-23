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23.04.2020 18:53
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Количество смертей от COVID-19 в Британии снижается второй день подряд

Количество смертей от COVID-19 в Британии снижается второй день подряд, свидетельствует статистика, обнародованная 23 апреля Минздравом королевства.

Число умерших в Великобритании пациентов с новым коронавирусом превысило 18,7 тыс.

"Из 425 821 человека, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 138 078 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (19:00 мск) 22 апреля, 18 738 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.

Число зарегистрированных за последние сутки смертей достигло 616, тогда как накануне власти страны сообщили о 759 новых летальных исходах. 19 и 20 апреля в стране наблюдалось резкое снижение данного показателя (596 и 449 смертей), однако 21 апреля он вернулся на средний уровень последних двух недель - 700-800 новых смертей в сутки.

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