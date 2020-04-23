Количество смертей от COVID-19 в Британии снижается второй день подряд
Количество смертей от COVID-19 в Британии снижается второй день подряд, свидетельствует статистика, обнародованная 23 апреля Минздравом королевства.
As of 9am 23 April, 583,496 tests have concluded, with 23,560 tests on 22 April.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 23, 2020
425,821 people have been tested of which 138,078 tested positive.
As of 5pm on 22 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,738 have sadly died. pic.twitter.com/0quyQMCheo
Число умерших в Великобритании пациентов с новым коронавирусом превысило 18,7 тыс.
"Из 425 821 человека, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 138 078 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (19:00 мск) 22 апреля, 18 738 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.
Число зарегистрированных за последние сутки смертей достигло 616, тогда как накануне власти страны сообщили о 759 новых летальных исходах. 19 и 20 апреля в стране наблюдалось резкое снижение данного показателя (596 и 449 смертей), однако 21 апреля он вернулся на средний уровень последних двух недель - 700-800 новых смертей в сутки.