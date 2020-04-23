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23.04.2020 18:35
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Беглов пообещал митрополиту Варсонофию отсрочить платежи за коммуналку и попросил бизнес помочь духовенству

Александр Беглов созвонился с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Градоначальник поблагодарил представителя РПЦ за пасхальные службы без прихожан и ответил услугой со своей стороны. Подробнее об этих договорённостях рассказали в пресс-службе администрации губернатора 23 апреля.

Митрополит Варсонофий обратился с просьбой об отсрочке выплат за коммунальные услуги. Паства оказалась запертой дома, из-за чего финансовое снабжение приходов прекратилось. Беглов в ответ сообщил, что он поручил главам районных администраций проработать вопрос с энергоснабжающими и коммунальными организациями города и обеспечить возможность отсрочки платежей для храмов основных конфессий.

«В дни, когда верующие не могут посещать храмы, религиозные организации испытывают трудности с поступлением средств, которые идут в том числе на оплату коммунальных платежей и охрану», — отметил Александр Беглов. Он также обратился к бизнесу по возможности оказывать помощь религиозным организациям.

Пасхальную литургию православные петербуржцы наблюдали из дома в режиме онлайн. Впервые за 30 лет в Казанском соборе служба прошла без прихожан. По решению патриарха Кирилла верующие не смогут войти в церкви как минимум до 28 апреля — праздника Радоницы.

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Комментарии (5)

260566471
Че за "дичь" ( уж простите ) ? Бородатые мужчины в женских платья просят помочь своей коммерции. По нынешней Конституции церковь ОТДЕЛЕНА от государства, а мы ей здания, земли и прочее бесплатно. Они так налоги не платят. Тогда всем интересующимся данным направлением в хобби ( прихожанам) - освободить ТОЖЕ от уплаты за коммунальных платежей...Трудно им видишь ли...Так и живем.
260637631
Не сходить ли товарищу Беглову по адресу
260980321
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