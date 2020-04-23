Беглов пообещал митрополиту Варсонофию отсрочить платежи за коммуналку и попросил бизнес помочь духовенству

Александр Беглов созвонился с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Градоначальник поблагодарил представителя РПЦ за пасхальные службы без прихожан и ответил услугой со своей стороны. Подробнее об этих договорённостях рассказали в пресс-службе администрации губернатора 23 апреля.



Митрополит Варсонофий обратился с просьбой об отсрочке выплат за коммунальные услуги. Паства оказалась запертой дома, из-за чего финансовое снабжение приходов прекратилось. Беглов в ответ сообщил, что он поручил главам районных администраций проработать вопрос с энергоснабжающими и коммунальными организациями города и обеспечить возможность отсрочки платежей для храмов основных конфессий.

