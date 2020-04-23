Беглов пообещал митрополиту Варсонофию отсрочить платежи за коммуналку и попросил бизнес помочь духовенству
Александр Беглов созвонился с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Градоначальник поблагодарил представителя РПЦ за пасхальные службы без прихожан и ответил услугой со своей стороны. Подробнее об этих договорённостях рассказали в пресс-службе администрации губернатора 23 апреля.
Митрополит Варсонофий обратился с просьбой об отсрочке выплат за коммунальные услуги. Паства оказалась запертой дома, из-за чего финансовое снабжение приходов прекратилось. Беглов в ответ сообщил, что он поручил главам районных администраций проработать вопрос с энергоснабжающими и коммунальными организациями города и обеспечить возможность отсрочки платежей для храмов основных конфессий.
«В дни, когда верующие не могут посещать храмы, религиозные организации испытывают трудности с поступлением средств, которые идут в том числе на оплату коммунальных платежей и охрану», — отметил Александр Беглов. Он также обратился к бизнесу по возможности оказывать помощь религиозным организациям.
Пасхальную литургию православные петербуржцы наблюдали из дома в режиме онлайн. Впервые за 30 лет в Казанском соборе служба прошла без прихожан. По решению патриарха Кирилла верующие не смогут войти в церкви как минимум до 28 апреля — праздника Радоницы.