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ГК «ПСК»: инвестиции в недвижимость — для мудрых
Нужно ли покупать недвижимость в кризис? Эксперты ГК «ПСК» приняли участие в круглом столе «Инвестиции во время пандемии: теряем или зарабатываем».
Выступивший в качестве приглашённого эксперта директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь привел в пример 15-летний период, за который состоялись две крупные рецессии:
«Недвижимость, продававшаяся в 2004–2005 гг. за 100 000 долларов (тогда было принято вести ценообразование в условных единицах), сейчас в пересчете с рублей будет стоить 220 000 долларов. Это хорошая двух- или даже трехкомнатная квартира в хорошем, не спальном районе То есть, за 15 лет удорожание в два с лишним раза в валюте. И почти в 8 раз в рублях».
С тех пор изменился не только курс, но и рынок недвижимости. Сегодня одним из инвестиционных форматов выступают апартаменты. Они совмещают в себе преимущества прямого сохранения средств с возможностью зарабатывать на аренде.
При этом апартаменты также подвержены удорожанию, даже если они еще только строятся. В ГК «ПСК» привели в пример апартаменты в комплексе Like, которые на момент окончания продаж в декабре 2019 года стоили на 47% дороже, чем в начале, осенью 2017-го.
«Такое удорожание есть наследие стройки по старой схеме, без привлечения проектного банковского финансирования. Недвижимость, строящаяся по схеме эскроу-счетов, от этапа котлована до сдачи в эксплуатацию набирает несколько меньшую капитализацию. Однако мы успели запустить в 2019 г. строительство апарт-отеля START по «старой» схеме. Поэтому начальная цена пока ниже той, которая будет в конце продаж, перед вводом в эксплуатацию. И это, безусловно, хорошая возможность для инвесторов», — поясняет Сергей Мохнарь.
Но апартаменты интересны инвесторам, в первую очередь, программами доходности. В текущих условиях спрос на аренду пострадал, но это коснулось не всех.
Преимущество сохранилось у проектов, чья целевая аудитория не туристы, а приезжающие в Петербург люди на ПМЖ или временно — по делам, учиться и так далее. В свою очередь, апартаменты с туристической специализацией сейчас также пересматривают программы аренды и делают ставку на долгосрочные размещения.
START стал одним из первых в Петербурге проектов, рассчитанный на эту целевую аудиторию арендаторов. Поэтому программы доходности здесь пересматривать не пришлось. Подробнее с программой доходности можно ознакомиться на сайте https://startspb.house/income-programs/
Есть и ещё одно преимущество апартаментов, более отчетливо проявившееся в кризис. Это цена. START — одно из самых доступных в Петербурге предложений новой недвижимости с отделкой и у метро. И это все за сумму от 1,65 млн руб.
«Мы видим интерес со стороны инвесторов, располагающих небольшими суммами, до 2 млн. руб. В банке такие деньги держать не очень выгодно, а с 2021 г. еще добавится налог на процент по депозитам. Ценные бумаги или акции интересная вещь, но не для тех, у кого нет опыта или готовности рискнуть 2 млн. руб. ради эксперимента. Поэтому выбирается недвижимость и, чаще всего, доходная недвижимость», — отмечают в ГК «ПСК».
Инвестиционный смысл сохраняется и при покупке квартир в новых домах, строящихся в районах старой застройки, как правило дореволюционной. Обычно, это проекты бизнес-класса. Покупать такую недвижимость стоит для собственного проживания, с целью вложения средств в будущее, что называется, до востребования.
В пользу недвижимости говорят и принятые на федеральном уровне меры поддержки строительной отрасли. Сейчас банки выдают льготную ипотеку с господдержкой.
Как отметили участники круглого стола, недвижимость нужна всем, чтобы переждать кризис.
«Учитывая текущие цены и условия покупки, сейчас у покупателей недвижимости хорошая возможность сесть в первый вагон идущего в будущее поезда. Чтобы потом не догонять последний», — резюмировал Сергей Мохнрь.
Подробная информация о жилой недвижимости и апартаментах в проектах ГК «ПСК», а также предложения по программе новой льготной ипотеки по телефону: (812) 640–38–38.
Клиентский сервис ГК «ПСК» на связи в любом удобном формате, от мессенджеров до видеозвонков. Заказ персональных консультаций и расчетов — на сайте ГК «ПСК».
Комплекс LIKE — застройщик ООО «Альянс-Девелопмент», проектная декларация на сайте https://like.house/documents
Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/