ГК «ПСК»: инвестиции в недвижимость — для мудрых

Выступивший в качестве приглашённого эксперта директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь привел в пример 15-летний период, за который состоялись две крупные рецессии:



«Недвижимость, продававшаяся в 2004–2005 гг. за 100 000 долларов (тогда было принято вести ценообразование в условных единицах), сейчас в пересчете с рублей будет стоить 220 000 долларов. Это хорошая двух- или даже трехкомнатная квартира в хорошем, не спальном районе То есть, за 15 лет удорожание в два с лишним раза в валюте. И почти в 8 раз в рублях».

С тех пор изменился не только курс, но и рынок недвижимости. Сегодня одним из инвестиционных форматов выступают апартаменты. Они совмещают в себе преимущества прямого сохранения средств с возможностью зарабатывать на аренде.

При этом апартаменты также подвержены удорожанию, даже если они еще только строятся. В ГК «ПСК» привели в пример апартаменты в комплексе Like, которые на момент окончания продаж в декабре 2019 года стоили на 47% дороже, чем в начале, осенью 2017-го.

«Такое удорожание есть наследие стройки по старой схеме, без привлечения проектного банковского финансирования. Недвижимость, строящаяся по схеме эскроу-счетов, от этапа котлована до сдачи в эксплуатацию набирает несколько меньшую капитализацию. Однако мы успели запустить в 2019 г. строительство апарт-отеля START по «старой» схеме. Поэтому начальная цена пока ниже той, которая будет в конце продаж, перед вводом в эксплуатацию. И это, безусловно, хорошая возможность для инвесторов», — поясняет Сергей Мохнарь.

Но апартаменты интересны инвесторам, в первую очередь, программами доходности. В текущих условиях спрос на аренду пострадал, но это коснулось не всех.

Преимущество сохранилось у проектов, чья целевая аудитория не туристы, а приезжающие в Петербург люди на ПМЖ или временно — по делам, учиться и так далее. В свою очередь, апартаменты с туристической специализацией сейчас также пересматривают программы аренды и делают ставку на долгосрочные размещения.