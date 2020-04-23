Ижевский завод «АвтоВАЗа» встанет из-за перебоев с поставками комплектующих

Предприятие остановят в понедельник, 27 апреля, и продлится простой до 30 апреля, сообщает 23 апреля «Интерфакс» со ссылкой на председателя Удмуртской республиканской организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Григорий Черных. По его словам, приостановка происходит по вине работодателя с оплатой двух третей заработной платы.

Такое решение принято из-за перебоев в поставках комплектующих, пояснил Черных. Влияние оказало также сокращение заказов на ижевские автомобили с Украины.

После майских праздников завод уйдет в традиционный для «АвтоВАЗА» корпоративный отпуск, добавил Черных.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» агентству ответили, что «график работы является внутренней информацией» и «главное, что автомобили есть у дилеров и их можно купить онлайн».

На заводе в Ижевске собирают седаны LADA Vesta и универсалы LADA Vesta SW, а также их «вседорожные» версии Vesta Cross и Vesta SW Cross.