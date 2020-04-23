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23.04.2020 18:06
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Утка в Ботаническом саду решила вывести птенцов под кустом рододендрона с видом на Ленина

«Срочной новостью» делится 23 апреля петербургский Ботанический сад в своём паблике «ВКонтакте». У здания гербария обнаружено гнездо утки.

Птица решила обосноваться под кустом рододендрона у махровой вишни, откуда «открывается прекрасный вид на поле первоцветов и памятник Ленину». «Впереди тревожные 26 дней ожидания! Оранжерейные кошки так далеко не заходят, но уличные коты уже прознали про кладку. Сотрудники гербария пристально следят за развитием событий», — отмечается в сообщении.

Фото: Ботанический сад БИН РАН / vk.com/botsad_spb
Фото: Ботанический сад БИН РАН / vk.com/botsad_spb

Водоплавающие каждое лето выводят потомство в прудах парка-дендрария, но в пяти метрах от главного здания Ботанического института имени Комарова — впервые. Вообще, в этом году зверям и птицам привольно: в садах и парках посетителей мало, а в Ботаническом саду нет вообще. На «Фонтанке» почти каждый день выходят новости о тех или иных редких видах животных, замеченных петербуржцами. Среди них бобёр и нутрия в центре Петербурга, розовый пеликан и стаи перелётных лебедей. Скучают по людям, видимо, только обитатели зоопарка.

Если вы тоже скучаете по природе в самоизоляции, посетите Ботанический сад вместе с «Фонтанкой», организовавшей видеоэкскурсию по первоцветам.

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Комментарии (3)

Иван Петров
Котов нужно накормить и прогнать оттуда. Организовать для них столовую подальше.
dedmoroz_5e4d8827384c2
заложили кладку ... капец теперь и утке и яйцам ... животные лучше людей.... сейчас силовики-борцы с вирусом разорят по какому-нибудь циркуляру и отчитаются наверх///
lenten
После обнародования кроме котов там можно ждать ещё и людей.
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