Утка в Ботаническом саду решила вывести птенцов под кустом рододендрона с видом на Ленина
«Срочной новостью» делится 23 апреля петербургский Ботанический сад в своём паблике «ВКонтакте». У здания гербария обнаружено гнездо утки.
Птица решила обосноваться под кустом рододендрона у махровой вишни, откуда «открывается прекрасный вид на поле первоцветов и памятник Ленину». «Впереди тревожные 26 дней ожидания! Оранжерейные кошки так далеко не заходят, но уличные коты уже прознали про кладку. Сотрудники гербария пристально следят за развитием событий», — отмечается в сообщении.
Водоплавающие каждое лето выводят потомство в прудах парка-дендрария, но в пяти метрах от главного здания Ботанического института имени Комарова — впервые. Вообще, в этом году зверям и птицам привольно: в садах и парках посетителей мало, а в Ботаническом саду нет вообще. На «Фонтанке» почти каждый день выходят новости о тех или иных редких видах животных, замеченных петербуржцами. Среди них бобёр и нутрия в центре Петербурга, розовый пеликан и стаи перелётных лебедей. Скучают по людям, видимо, только обитатели зоопарка.
Если вы тоже скучаете по природе в самоизоляции, посетите Ботанический сад вместе с «Фонтанкой», организовавшей видеоэкскурсию по первоцветам.