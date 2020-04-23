Суд в Колпино получил дело о нарушительнице ПДД, которая укусила инспектора

11 апреля около четырех часов дня ее остановили на улице Культуры в Колпино. При проверке документов выяснилось, что госпожа Шмелева от вождения отлучена — в феврале 2019 года после общения с инспектором ГИБДД она отказалась проходить освидетельствование на состояние опьянения, за что получила штраф в 30 тысяч рублей и 1 год 8 месяцев лишения. Права Шмелева добровольно не сдала, следует из решения мирового судьи от 12 апреля 2020 года, когда ее приговорили к 120 часам обязательных работ за езду без прав. Судью она пыталась убедить, что села за руль «в состоянии «аффекта», поскольку почувствовала угрозу своей жизни», однако это было воспринято как голословное утверждение.

Как сообщает 23 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Колпинский районный суд зарегистрировал уголовное дело по 318-й статье УК РФ в отношении Татьяны Шмелевой.

Укус и пинок, квалифицированные как причинение неопасного для здоровья вреда сотрудника правоохранительных органов, вменяют нарушительнице из Колпинского района Татьяне Шмелевой.

Уголовное же дело появилось из-за того, что когда Шмелеву в том самом «состоянии аффекта» остановил сотрудник, вместо того чтобы сдаться на его милость, она укусила инспектора за левую кисть, а по правой ударила ногой.

Дело к производству пока не принято.