Опрос: Только 7% россиян считают достаточными меры господдержки

С тезисом о том, что правительство предпринимает достаточные материальные меры поддержки населения в условиях кризиса, согласны только 7% россиян. А 69% граждан РФ полностью или частично не доверяют официальной информации о коронавирусе. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает Znak.com со ссылкой на данные исследования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

«45% опрошенных высказались о недостаточности принимаемых властями мер поддержки населения, 38% видят бездействие власти в этом ключе. В сложившейся ситуации 74% полагают, что материальное положение их семей ухудшится», — сообщает издание.

При этом респонденты указывают на необходимость введения режимов ЧС или ЧП или смягчения ограничительных мер, «чтобы люди могли начать работать и сами выбирать для себя способы изолирования». Помимо предложений на введение мораториев по ипотечным и коммунальным платежам, а также налогам для бизнеса, собеседники экспертов РАНХиГС говорят о том, что власти должны оказать финансовую поддержку населению. «Верните обычную жизнь, то, что творится сейчас, убьет людей больше», — приводит издание мнение собеседников экспертов. При этом участники исследования чаще говорят о вреде от COVID-19 для экономики России, чем для себя лично. 75% респондентов видят существенной угрозу здоровью населения, а угрозу для экономики как значительную оценивают уже 85% собеседников Академии госслужбы. 56% говорят, что коронавирус ударит по их личному материальному положению. Каждый четвёртый респондент (26%) называет меры по обеспечению режима самоизоляции «избыточными», но 41% отмечает недостаточность в таких решениях властей.

27% граждан стараются не выходить на улицу без острой необходимости, несмотря на всеобщее возмущение, вызванное рисками уменьшения материального достатка. Каждый четвёртый (25%) соблюдает «социальную дистанцию». Чуть меньше россиян (23%) используют средства индивидуальной защиты. Исследование проводилось Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС с 14 по 17 апреля среди аудитории Facebook. Объем выборки составил 5011 человек, из которых 99% проживают в России. Среди опрошенных 73% — женщины. На этом фоне ВЦИОМ сообщил 23 апреля, что экономическая ситуация и последствия COVID-19 оказывают незначительное влияние на ощущение россиянами счастья. Накануне принято решение расширить применение системы выдачи цифровых пропусков ещё в 21 регионе России помимо Москвы, а все видеокамеры на дорогах России объединят в единую систему контроля. В Петербурге, по данным на 22 апреля, за нарушение режима самоизоляции составлено более 200 протоколов по административным статьям. В четверг стало известно, что за нарушителями следят в том числе с помощью беспилотника.