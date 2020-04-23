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23.04.2020 17:15
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Волейбольную Лигу чемпионов решили не доигрывать из-за коронавируса

Еврокубковый сезон в волейболе будет досрочно завершен. Как сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV) в четверг, 23 апреля, в том числе не будут доиграны мужская и женская Лиги чемпионов.

Также решение касается Кубка CEV и Кубка вызова. Тем не менее CEV выплатит клубам — участникам еврокубков 80% призового фонда. Также призовой фонд будет сохранен на следующий еврокубковый сезон, а клубам будет оказана дополнительная финансовая поддержка.

Суперфинал мужской Лиги чемпионов должен был пройти 16 мая в Берлине. В турнире на момент приостановки участвовали кемеровский «Кузбасс», вышедший в полуфинал, и «Факел» из Нового Уренгоя, игравший в четвертьфинале.

Отметим, что Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает настаивать на том, чтобы сезон был доигран, в том числе еврокубки.

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