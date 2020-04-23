В Петербурге — почти 200 ДТП, но без жертв. В Ленобласти — две смертельные «встречки»
За минувшую среду, 22 апреля, на территории Петербурга и Ленинградской области произошли 253 дорожные аварии, в которых пострадали 17 человек и погибли двое. Это на два десятка ДТП больше, чем неделей ранее. Пострадавших больше на три и погибших — на одного.
Как сообщает 23 апреля Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, за прошедшие сутки в Петербурге было зафиксировано 198 ДТП. В пяти случаях были пострадавшие. Травмы получили 8 человек, трое из которых — дети. Погибших не было.
Уровень аварийности в Петербурге 22 апреля остался практически тем же, что и днем ранее: столько же ДТП и всего на одного пострадавшего меньше. Хорошая погода выманила петербуржцев из домов, и, начиная с 21 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге ежедневно достигает антирекордных для города 2,3 балла. Причем с каждым днем — все раньше по времени.
В Ленобласти за сутки произошло 55 дорожных аварий — на 7 больше, чем во вторник. Последствия тоже были заметно тяжелее: 5 серьезных ДТП против двух днем ранее, 9 пострадавших, включая одного ребенка (против троих взрослых 21 апреля), и двое погибших.
В половине седьмого часа вечера на 14-м километре дороги «Стрельна — Кипень — Гатчина» в Ломоносовском районе столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-2105. Как стало известно «Фонтанке», 35-летний житель Псковской области двигался на автомобиле «Солярис», принадлежащем коммерческой фирме, от деревни Разбегаево в сторону Ропши и при неустановленных обстоятельствах выехал на «встречку», где столкнулся с «Жигулями».
В результате ДТП 75-летний петербуржец, управлявший «пятеркой», скончался на месте. Травмы получили и две его пассажирки, тоже жительницы Петербурга: 80-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 81-летнюю — в тяжелом. Также в больницу доставили двоих пассажиров «Хёндэ» — жителей Гатчины 35 и 42 лет. У первого мужчины — травмы средней степени тяжести, у второго — тяжелые.
Второе смертельное ДТП произошло спустя несколько часов в Киришском районе, и тоже началось с выезда на «встречку». По данным «Фонтанки», в 20:10 на 2-м километре дороги «Кириши — Городище — Волхов» 41-летняя киришанка, двигаясь на Renault Logan со стороны деревни Пчева в направлении Киришей, при неустановленных обстоятельствах выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2105.
В результате аварии водитель ВАЗа, 31-летний житель Пчевы, скончался на месте. Женщину-водителя «Рено» с травмами средней тяжести госпитализировали. Также в больницу в удовлетворительном состоянии доставили 40-летнюю пассажирку «Логана» и после оказания помощи отпустили домой.