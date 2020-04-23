За минувшую среду, 22 апреля, на территории Петербурга и Ленинградской области произошли 253 дорожные аварии, в которых пострадали 17 человек и погибли двое. Это на два десятка ДТП больше, чем неделей ранее. Пострадавших больше на три и погибших — на одного.



Как сообщает 23 апреля Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, за прошедшие сутки в Петербурге было зафиксировано 198 ДТП. В пяти случаях были пострадавшие. Травмы получили 8 человек, трое из которых — дети. Погибших не было.

Уровень аварийности в Петербурге 22 апреля остался практически тем же, что и днем ранее: столько же ДТП и всего на одного пострадавшего меньше. Хорошая погода выманила петербуржцев из домов, и, начиная с 21 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге ежедневно достигает антирекордных для города 2,3 балла. Причем с каждым днем — все раньше по времени.