Дрессировка собак, этнографические мастер-классы, пилатес, йога и подбор жилья для самоизоляции. «Фонтанка» показывает, где это найти со скидкой на карте «Покупай у своих»

«Фонтанка.ру» собирает на карте города сотни мест, где предприниматели рады соседям. Серьезные скидки и особые условия там дают по промокоду «Фонтанка». Несмотря на почти полную остановку бизнеса, многие городские предприниматели пытаются сохранить для города хотя бы подобие нормальной жизни. Сотни кафе и ресторанов готовят вкусные обеды для самоизолировавшихся, десятки образовательных центров учат петербуржцев и их детей по интернету, а магазины доставляют самые нужные покупки домой. Однако на карте «Покупай у своих» есть и неожиданные услуги. К примеру, клуб «Каштанка» предлагает онлайн-консультации для владельцев собак.«Вживую» дрессировать сейчас никого не получится, но в режиме видеоконференции вполне можно давать дельные советы и корректировать поведение непослушных питомцев.

«Самое главное для нас сейчас — не растерять команду. Однако мы отчетливо понимаем, что после окончания периода изоляции очень у многих людей возникнут проблемы с собаками, которые привыкнут к тому, что хозяева дома постоянно, — говорят в «Каштанке». — Это может повлечь за собой целый комплекс поведенческих проблем, таких, как лай, вой, разрушение квартиры, нечистоплотность и т. д. Поэтому крайне важно уже сейчас, дома, работать на предупреждение, обучая питомцев несложным и полезным упражнениям». Куда меньше суетливой возни будет у тех, кто предпочтет вместо дрессировки заняться йогой. «Перешли на онлайн в период самоизоляции. Помогаем организации трансляции тренировок от наших тренеров и приглашаем всех желающих заняться», — рассказывают в салоне FlaxBalance. На карте «Фонтанки» такие услуги предлагают тренеры с Васильевского острова, Петроградского и Приморского районов. Однако, конечно, антикризисными ценами у них смогут воспользоваться и жители всего Петербурга. Тем же, кому покой сейчас только снится, могут понадобиться услуги «удаленной самоизоляции». «Организация прекрасных условий для результативной работы с высокоскоростной сетью WiFi. Обеспечение безопасной самоизоляции на время карантина по-домашнему. Бесконтактная доставка продуктов», — обещает один из отелей в центре. «Предлагаем номера для самоизоляции с комфортными условиями для удаленной работы», — пишут другие. Тем, кому не подойдет гостиница, можно подобрать что-то попроще: «Все платежи строго после вселения. Полноценный чек на оплату услуг», — обещает один из риелторов, участник «Покупай у своих». «В период коронавируса скидки 30% на все услуги по промокоду Fontanka», — обещает другой специалист.