Жалоб и штрафов на госзакупки в Петербурге прибавилось вдвое. Больше всего недовольств городскими чиновниками

На 78% больше жалоб и на 10 млн штрафов за 2019 год рассмотрели и выписали сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы в Петербурге. Больше всего недовольных — на городских контрактах.

О результатах УФАС сообщает 23 апреля. За прошлый год сотрудники управления рассмотрели 8257 жалоб, что на 78% больше, чем в 2018-м. Из них почти семь тысяч — на городских заказчиков, 936 — на федеральных и 426 — на муниципалов. Проверки выявили 1743 нарушения, штрафы выписали на 986 нарушителей, общая сумма превысила 14 млн рублей, 8,5 из них оплачены. Самый большой штраф в общей сложности получили сотрудники администрации Московского района, на них было возбуждено 45 административных дел.