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23.04.2020 15:43
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Жалоб и штрафов на госзакупки в Петербурге прибавилось вдвое. Больше всего недовольств городскими чиновниками

На 78% больше жалоб и на 10 млн штрафов за 2019 год рассмотрели и выписали сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы в Петербурге. Больше всего недовольных — на городских контрактах.

О результатах УФАС сообщает 23 апреля. За прошлый год сотрудники управления рассмотрели 8257 жалоб, что на 78% больше, чем в 2018-м. Из них почти семь тысяч — на городских заказчиков, 936 — на федеральных и 426 — на муниципалов. Проверки выявили 1743 нарушения, штрафы выписали на 986 нарушителей, общая сумма превысила 14 млн рублей, 8,5 из них оплачены. Самый большой штраф в общей сложности получили сотрудники администрации Московского района, на них было возбуждено 45 административных дел.

В реестр недобросовестных поставщиков попали 446 компаний, это на 15 больше, чем за предыдущий отчетный период.

Картелей тоже выявлено больше: за 2019 год зафиксировано 20 сговоров на общую сумму больше 50 млн рублей. В 2018-м их было 17. В УФАС отметили, что за четыре месяца 2020 года на торгах «поймали» уже 11 участников картелей. В этой области деятельности УФАС компании проштрафились на 57 млн рублей, оплачено из которых 18. Годом ранее штрафов было на сумму 8,5 млн.

«Одна из самых картелезированных сфер экономики Петербурга — это организация социального питания. В 2018–2019 годах выявлено 4 картельных сговора. В настоящее время рассматривается еще два дела», — отметили в управлении.

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