Банковская система РФ может столкнуться с проблемами уже осенью

«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы. <...> В условиях неопределенности банки вынуждены брать на себя значительную, даже основную, часть рисков, связанных с пандемией», — заявил Андрей Белоусов 23 апреля в ходе видеоконференции , которую транслировал телеканал «Россия 24».

Президент России провел рабочее совещание с банкирами, на котором первый заместитель председателя правительства доложил о ситуации в банковской сфере.

По его словам, сейчас банковская сфера не относится к пострадавшим отраслям, так как продолжает «устойчиво функционировать». Белоусов отметил, что основная задача — создать такие механизмы, чтобы не перегружать банки.

Он заявил, что со следующей недели будет запущена программа индивидуальной поддержки крупных компаний. Белоусов отметил, что в шорт-листе уже около 25 претендентов на помощь.