FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +4
77.04р83.68р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 15:17
0
Печать

Банковская система РФ может столкнуться с проблемами уже осенью

Президент России провел рабочее совещание с банкирами, на котором первый заместитель председателя правительства доложил о ситуации в банковской сфере.

«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы. <...> В условиях неопределенности банки вынуждены брать на себя значительную, даже основную, часть рисков, связанных с пандемией», — заявил Андрей Белоусов 23 апреля в ходе видеоконференции, которую транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас банковская сфера не относится к пострадавшим отраслям, так как продолжает «устойчиво функционировать». Белоусов отметил, что основная задача — создать такие механизмы, чтобы не перегружать банки.

Он заявил, что со следующей недели будет запущена программа индивидуальной поддержки крупных компаний. Белоусов отметил, что в шорт-листе уже около 25 претендентов на помощь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний