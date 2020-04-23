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23.04.2020 15:09
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Число жертв COVID-19 в Финляндии выросло до 172

Число погибших за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией резко выросло — 23 апреля Национальный институт здравоохранения и соцразвития THL сообщил о 23 новых жертвах. Общее число летальных исходов увеличилось до 172.

К настоящему времени доступны более подробные данные о 119 случаях смерти. 54% погибших — мужчины и 46% — женщины. Медианный возраст умершего составляет 84 года. В каждой из возрастных групп — 30–39, 40–49 и 50–59 лет — менее пяти жертв, старше 90 лет — 29 погибших.

За последние сутки количество диагностированных случаев заражения COVID-19 выросло на 155, до 4284. На данный момент госпитализировано 206 человек, 60 из них находятся в реанимации.

Число выздоровевших предварительно оценивается минимум в 2000 человек.

План снятия ограничительных мер правительство Финляндии планирует опубликовать в начале мая. Эстония свою стратегию уже обнародовала.

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